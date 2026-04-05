Orhan Bursalı
Kötücül yanıtlar size ait, beni bu işe bulaştırmayın!

05.04.2026 04:00
Bursa Büyükşehir’e el koyma operasyonu yaşadık. İktidar “Nasıl olur da Bursa’yı kaybederiz”in ağır böbrek sancılarını çekiyordu iki yıldır. İki üç aydır CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey AKP’ye geçiyor dedikoduları yeri göğü inletiyordu. Dayanamamış, iki hafta önce İzmir’de her şeyi yakından izleyen dostuma sormuştum, bunların aslı astarı var mı diye. 

“Sanmıyorum, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminden, yani 10-15 yıl kadar önce birilerini yakalamışlar Mustafa Bozbey’e karşı kışkırtıyorlar” dedi. 

Bursa Büyükşehir’i iki yıldır didik didik ediyorlardı. Müfettiş üzerine müfettiş. Bir şey bulamayınca Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde arkeolojik kazıya giriştiler. Her zamanki gibi, boğazına sarıldıkları birilerini buldular ve iftiraname yazdırdılar. 

YÖNTEM AYNI 

Değişmeyen yöntem; tehdit et, boyun eğmiyorsa tutukla. 

En az iki yerde başarılı oldular, Aydın’da ve Gaziantep Şehit Kamil’de. 

Tabii iktidar mızrağının sivri ucunu görünce kapağı AKP’ye atan başka belediyeler de var. Hepsi iktidarın kanatları altında belediyelerinde serbestçe at koşturabileceklerdi, kim bilir oralarda şimdi ne herzeler yeniyor. 

Adana’da Zeydan Karalar’a da yıllar öncesinden benzer numarayı çekmemişler miydi? Üstelik Silivri’ye tıkmışlardı. O zamanın başsavcısı Türkiye başsavcısı rolüne soyunuyor, dendi. 

‘KENDİNİ DÜŞÜN’ 

“AKP’ye katıl tutuklanmaktan kurtul”, tanıdık baskısına boyun eğmedi yılların CHP’lisi Mustafa Bozbey, bu söylentilere X hesabında Atatürklü CHP fotoğrafı vererek yanıt verdi. 

“Kendini, eşini, çocuklarını düşün, içeri girmektense bize gel” gibi aşağılık önerilerine bu yanıtla, başına geleceklere hazırlıklı olduğunu gösterdi. Eğer insanın arkası temizse başı dik alnı açıktır, korkmaz. 

İktidar, CHP’nin önemli büyük kentlerine kancayı takmıştı. 

Ya öyle ya böyle ya şöyle ele geçireceklerdi. 

Adalet mekanizmasını boşuna mı hazırlamışlardı, onu bugünler için kullanmayacaklarsa neden bu kadar uğraştılar ele geçirmek için? 

Ele geçirmek, kendi emir ve talimatları altına almaya çalışanların zaten başka bir amacı olmaz. 

SONUÇTA EL KONDU 

Evet, Bozbey’i tutukladılar. Çok kişiyi daha tutukladılar ki sözde çok büyük yolsuzluk havası yaratılsın. 

Şimdi sıra Bursa’ya kendi adamlarını atamaya geldi. 

Adalet mekanizmasındaki yapılanmaları öyle üç beş kişiyle sınırlı değil. Hemen yer yerde bu işleri görecek insanlar yarattılar. 

Hele talimatları dinlemesinler... 

SORU ŞU: 

Geçen gün bir soru yöneltti bir tanıdık, “Sen bilirsin” diye: “Millet belediyelere karşı bu iktidar operasyonlarının yüzde 60’ın üzerinde siyasi amaçlı görüyorsa... Ayrıca ilk seçimlerde, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu seçiminin gösterdiği gibi, seçmen vicdanı buna isyan ediyor ve bir milyona yakın oy farkı attırıyorsa bunu neden yapıyorlar?” 

Bilmiyorum dedim. Çünkü yanıtları son derece kötücül bir soru. 

“Seçime kadar ülkeyi ve el koyduğumuz kentleri güllük gülistanlık yaparız, belediyelere yaptığımız bu operasyonlara da millet iyi ki bu darbeleri yaptınız, der” gibi bir komik düşünceye saplanıp kalmış olabilirler mi? 

Çok safım, bu gerekçeyi çukurun dibinden bulup çıkartabildiğim için! 

Öyleyse geride hangi yanıtlar kaldığını sizler düşüneceksiniz. 

Beni bu işe bulaştırmayın!!!

İlgili Konular: #Bursa #Mustafa Bozbey

