21 Eylül 2024 Cumartesi

Turgay Demirel, Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olmuş. Özel ihtisas alanım olduğu için ben de yazılarıma yeniden başlıyorum. Şaka elbette! Uzun zamandır yazmıyordum çünkü BİDEV’in (Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı) kuruluşu ve devamı için yaptığım çalışmalar ile yazacağım eleştiri yazılarının uyuşmayacağını düşünüyordum. Ah! “Bir işe yaradı mı bu inceliğin?” diye sorarsanız, yanıtım “Hayır” olacak. İnceldiğimizle kaldık!

Hoş! Bu seçim öncesinde BİDEV ile Hidayet Başkan arasındaki buzlar eridi ama bu bir seçim baharı mıdır yoksa samimi bir ‘hidayet’ midir pek anlayamadık. Bekleyip göreceğiz.

Neyse! Konumuza gelelim. Bunca yıl yazmadıktan sonra bugün, şu veya bu aday için güzellemeler yapacak değilim... Özel ilgi alanım olan Turgay Demirel’in geçmiş hatalarını yeniden gündeme getirip onun seçimde alacağı sonucu etkilemeye çalışacak da değilim. “Turgay’a hayır” da demeyeceğim “Yes2Turgay” da demeyeceğim. Hahhaha! Özlemişim Sabri Bey’i.

Bakın yine yoldan çıktık. Esas konum şuydu: CHP... Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde taraf olmak istemiyormuş. Bunu anlayışla karşılayabilirim ancak bazı adayların seçime katılmalarını sağlayacak imzaları vermekten kaçınmaları anlaşılır gibi değil. Sen ver imzalarını kardeşim; katılsın Efe Aydan, Erman Kunter ve ekibi seçimlere. Sonra seçim günü geldiğinde ister serbest bırakırsın belediye kulüplerini, istersen de şu veya bu adayı desteklersiniz hep birlikte. Bu, demokratik görevinizdir sizin.

Bakın Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bu konuda ne diyor: “Efe, Erman, Aytek gibi basketbol efsanelerinin aday olmak için gerekli 18 imzayı toplayamaması Türk sporu adına büyük ayıptır. Bunun için ben elimden geleni yapacağım ancak bu, seçimlerde Beşiktaş’ın oylarını onlara vereceğim anlamına gelmez. Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda o gün karar vereceğiz.”

İşte budur dik duruş! Kazanan tarafta olmaya çalışmak değil...