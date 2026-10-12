Beşiktaş’ın futbolu zevk veriyor. Skor ne olursa olsun. Hücum iştahı ile oynuyor, tempolu oynuyor, çok mücadele ediyor. Ve her geçen gün uyum kazanıyor. Bu yüzden alakasız yerlerde milli maçlara çıkmış 17 futbolcusu olmasına rağmen Kocaeli gibi sert bir takıma karşı da bocalamıyor. Güzel bir paslaşmayla erken de gol buluyor Kartal ama Nübel’in kısa düşen topu rakip oyuncunun önüne düşünce skor eşitleniyor. Sonra bir penaltı golü imdadına yetişiyor. Ne ki bu skor 3 puan için yeterli değil. Çünkü Kocaeli’nin de net pozisyonları var. Ayrıca Siyah-Beyazlılar 60’tan sonra güçten düşüyor. Ve 70’te yapılan oyuncu değişiklikleri skoru korumaya yönelik. Vlahovic’in 83’te boynuna gelen el de önemsiz sayılınca Beşiktaş iyi başladığı ama durgun bitirdiği maçı kazasız atlatıyor.