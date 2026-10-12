Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kazasız döndü
Gülengül Altınsay
Son Köşe Yazıları

Kazasız döndü

12.10.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Beşiktaş’ın futbolu zevk veriyor. Skor ne olursa olsun. Hücum iştahı ile oynuyor, tempolu oynuyor, çok mücadele ediyor. Ve her geçen gün uyum kazanıyor. Bu yüzden alakasız yerlerde milli maçlara çıkmış 17 futbolcusu olmasına rağmen Kocaeli gibi sert bir takıma karşı da bocalamıyor. Güzel bir paslaşmayla erken de gol buluyor Kartal ama Nübel’in kısa düşen topu rakip oyuncunun önüne düşünce skor eşitleniyor. Sonra bir penaltı golü imdadına yetişiyor. Ne ki bu skor 3 puan için yeterli değil. Çünkü Kocaeli’nin de net pozisyonları var. Ayrıca Siyah-Beyazlılar 60’tan sonra güçten düşüyor. Ve 70’te yapılan oyuncu değişiklikleri skoru korumaya yönelik. Vlahovic’in 83’te boynuna gelen el de önemsiz sayılınca Beşiktaş iyi başladığı ama durgun bitirdiği maçı kazasız atlatıyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #futbol

Yazarın Son Yazıları

Kazasız döndü

Beşiktaş’ın futbolu zevk veriyor.

Devamını Oku
12.10.2026
Sonuç önemli

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu “Son otuz yılın hatta fazlasının tüm pisliğinin sorumlusu ben miyim?” mealinde sözler sarf etti kendisinden istifasını bekleyenlere karşı.

Devamını Oku
09.10.2026
Maç sonuçlarına kadar

Futbol gündemine bomba gibi düşen olay MHK Başkanı ile birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasıydı.

Devamını Oku
01.10.2026
Mağduriyet çağı

Konumuz belli; bitmeyen ve bitecek gibi de gözükmeyen yanlı hakem kararları.

Devamını Oku
24.09.2026
Ağır bir ders

Ateşli Amedli taraftarlar tribüne “Biz geldik” pankartını asmışlar Beşiktaş’ı misafir ederlerken.

Devamını Oku
21.09.2026
Bu daha başlangıç

Beşiktaş bu akşam Avrupa Kupası lig aşamasında Dolmabahçe’de Marsilya’ya karşı ilk maçına çıkıyor.

Devamını Oku
17.09.2026
MHK’ye ‘5’ gol!

Kartal yine savunmayı ileri çıkararak, hızlı, istekli, dikine ataklarla başlıyor Erzurum maçına da.

Devamını Oku
12.09.2026
Beşiktaş hakkıyla

Maçın hakeminin belirlenmesiyle birlikte Beşiktaşlıları bir umutsuzluk sarmıştı.

Devamını Oku
06.09.2026
Gol kapısı açılmışken

Beşiktaş’ın Çorum maçını izlerken, ilk yarıdaki onca atağa rağmen yaptıkları gelişi güzel ortaların bir şeye yaramadığını görüp, “Bu şekilde gol atmak imkânsız” demiştim.

Devamını Oku
03.09.2026
İşlem tamam

Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki.

Devamını Oku
28.08.2026
Yetti artık

Nasıl başlasam, hangi sözcükleri kullansam da ceza yemeden derdimi anlatabilsem.

Devamını Oku
27.08.2026
Yine mi?

Şans bu ya (!) Beşiktaş, Alanya’ya ağustos ayında gidiyor.

Devamını Oku
24.08.2026
Teselli

Galatasaray, 2026-27 sezonunun çiçeği burnunda ilk takımı Çorumspor’a kaptırdığı iki puanın telafisini, yine sezonun yeni takımlarından Erzurumspor karşısında arıyor.

Devamını Oku
22.08.2026
1 maç kaldı

Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye.

Devamını Oku
21.08.2026
Rotasyon meselemiz

Futbolda rotasyon meselesi en çok konuşulan konulardan biridir hep.

Devamını Oku
20.08.2026
Doğru rotasyon

Beşiktaş sezonun bu ilk maçında Eyüp karşısına Avrupa’da oynadığı 4 maçtan farklı bir 11’le çıkıyor.

Devamını Oku
17.08.2026
Yıldız yağmuru

Anlaşılan bu yıl transferde en hareketli sezonlardan birini yaşıyoruz.

Devamını Oku
13.08.2026
Sen topunu oyna

Beşiktaş Avrupa kupası ön eleme maçları nedeniyle sezonu çok erken açtı.

Devamını Oku
06.08.2026
Salah’ı bırak sahaya bak

Beşiktaş’ta gündem varsa yoksa Salah’ın transferi.

Devamını Oku
30.07.2026
Futbol, kupa yorgunu

Bir Dünya Kupası daha geride kaldı.

Devamını Oku
23.07.2026
‘Dünya’dan dönüş

Dünya Kupası’nda sona yaklaştık.

Devamını Oku
16.07.2026
Futbolun da Trump’ı çıktı

Futbol nereye koşuyor.

Devamını Oku
09.07.2026
Villalar, dolarlar ve Ay Yıldız...

Dünya Kupası’na erken vedanın ardından konuştuklarımıza bir bakın.

Devamını Oku
02.07.2026
Suçlu aynaya bak

En tepeden en dibe düştük.

Devamını Oku
25.06.2026
Dünya yorgun

Futbolda olmazsa olmaz şey fizik kondisyon. Ve tabii ki tempo. Koşacaksın hem de ivmeli koşacaksın. Rakibine karşı hamle üstünlüğünü ancak böyle sağlarsın...

Devamını Oku
18.06.2026
Bizim takım

Zaten artık kadroya onu aldın bunu almadın zamanı hiç değil. Tam destek hep destek zamanı. Şans dileme zamanı. Ev sahibi ABD ile aynı gruba düşerek şimdiden şanslıyız aslında. Ama asıl zorluk da yine bu gruptan çıkabilmekte. Hele grup birincisi olarak çıkarsak yolumuz çeyrek finale kadar gidebilir. Hatta gönlüm daha da sonrasına kadar uzanıyor ama orası bende kalsın. Artık şu saatten sonra bizim buralardan yapabileceğimiz tek şey de taa oralara şans sinyalleri göndermek, iyi dileklerde bulunmak olur. Her şey umarım istediğimiz gibi olur...

Devamını Oku
11.06.2026
Bu son olsun

Şu geçtiğimiz günlerde Türkiye “mutlak butlan” kararıyla öylesine dalgalandı ki adeta başka bir şeyin önemi kalmadı ülkede. Ama yaklaşan Dünya Kupası da vardı.

Devamını Oku
04.06.2026
Önce cesur yönetim

Beşiktaş’ta hoca arayışı sürüyor.

Devamını Oku
28.05.2026
Çare kafalarda

Sergen Yalçın “Taraftar isterse giderim” dedi; taraftar istedi ve o da gitti.

Devamını Oku
21.05.2026
En az hata mı?

Herhâlde yılın esprisi buydu; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri bizde” açıklaması…

Devamını Oku
14.05.2026
Elde var sıfır!

Zaman kelimesini dillerinden düşürmeyenler sürekli “Zamana ihtiyacımız var” diyenler nedense zamanı en çok heba edenler.

Devamını Oku
07.05.2026
Boşa çıkan emek

Beşiktaş topa ve oyuna hâkim.

Devamını Oku
06.05.2026
Lafla olmuyor!

Malumunuz; Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın Karagümrük maçının ardından “taraftar olduğunu sanan bir grup” takımı ıslıklayarak soyunma odasına yolladı.

Devamını Oku
30.04.2026
Biz de askıya alsak

Yeni bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
25.04.2026
İstifa diye bir şey

Burak Yılmaz’ın hakem yönetimlerine ilişkin, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sorumlularına ilişkin açıklamalarına şaşırdınız mı?

Devamını Oku
16.04.2026
Bizim sevgili Luce’miz

Sevgili Lucescu’yu kaybettik. Çok üzgünüm. Ama böylesine değer görerek, böylesine sevilerek aramızdan ayrılması hep tek tesellim olacak.

Devamını Oku
09.04.2026
Yetişin Portekizliler

Bir hakem nasıl olur da ta orta sahadan bir penaltıya hükmedebilir.

Devamını Oku
07.04.2026
Hakem kararıyla

Oyun müthiş bir mücadele ile başlıyor

Devamını Oku
06.04.2026
Bu daha başlangıç

Tam 24 yıl bekledikten sonra Dünya Kupası’na katılıyoruz.

Devamını Oku
02.04.2026
Milli Takım ve ligimiz

Şimdi gözler Milli Takım’ın bu akşam Romanya ile oynayacağı kritik maçta.

Devamını Oku
26.03.2026