Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güvenin altını doldurmak...
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Güvenin altını doldurmak...

12.10.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Fon skandalında gözler perdenin arkasındaki tüm isimlerin açıklanıp açıklanmayacağında. İktidar, muhalefetin Meclis’te araştırma komisyonu kurulması yönündeki önerisini geçen hafta reddetti. Verilen mesaj; “Biz soruştururuz, bize güvenin”. Oysa sadece muhalefette değil kamuoyunun genelinde çığ gibi büyüyen tepkiler iktidar merkezli bir soruşturmanın pek de ikna edici olmayacağı yönünde. Haliyle AKP’nin önde gelen bazı isimlerinin “kurulan ağla” yakın ilişkisi bunun en önemli nedeni.

Sorun fon sistemindeki denetimsizliğin de ötesinde. Bir yanda fona para yatırıp batan küçük yatırımcı, diğer yanda içeriden bilgi alıp en yüksek kârla batan gemiyi terk edenler. Sosyo-ekonomik yanlış politikalarla orta sınıf giderek yok olurken “yandaş/biat” merkezli çıkar odaklı siyasete sırtını dayayan “ayrıcalılıklar” kesiminin ortaya çıkışı. Hukuk önündeki eşitlik, etik-ahlaki ilkelerdeki aşınmalar...

Fon vurgunun sorumlularının ortaya çıkarılmasında partiler üstü duruşun şart olduğunun altını ısrarla çizmek gerekiyor; iktidarın gerçekten “güven sağlama” arayışı varsa muhalefetin önerilerine kulak tıkaması değil, destek veren tutum izlemesi de. Hatta adı karışanların kiminin iktidar çevrelerine yakın isimler olmasından dolayı, soruşturmanın bağımsız kurullara devredilmesi de güçler ayrılığı, etik ilkeler açısından izlenmesi gereken bir yol haritası olabilir. Soruşturmanın şeffaf yürütülmesi, hesap verilebilirlik ilkesinin ayrımsız her yurttaş için eşit uygulandığının gösterilmesi açısından önemli.

Ancak ne yazık ki içinde bulunduğumuz tablo pek de umut verici değil. Ülkemizin gerçek sorunlarını, nasıl çözüm bulunacağını konuşmaktan uzaklara doğru savruluyoruz. Her gündem maddesi bir diğerinden daha büyük bir etki yapıyor. Ama yaşanılanın ağırlığını tam ölçüp biçemeden yeni krizler kar topu gibi ekleniyor. Uğultu çoğaldıkça gerçek sorular duyulmaz hale geliyor. Soruları soranlara karşı iktidarın sert, baskıcı tutumu ise ayrı bir tartışma. Son olarak fon krizini konu alan, aralarında yazarımız Murat Ağırel’in de olduğu gazetecilere verilen hapis kararları gündeme damga vurdu.

Muhalefete kuşatma, gözaltı, tutuklama dalgaları, Silivri’de dev salonlarda bitmek tükenmek bilmeyen yargılamalar, soru ve eleştirilere tahammülsüzlük... İktidar sandıkta alamadığı belediyeleri operasyon, transfer, kayyım gibi demokratik işleyişten uzak uygulamalarla alırken “Bize güvenin” sözünün altını nasıl doldurduğunun yanıtını vermesi gerekiyor. “Bize güvenin” diyen bir iktidarın testi sandıktır, millet iradesine saygıdır. Sandığa gitmeyi, seçme-seçilmeyi anlamsızlaştırırsanız bundan kazanan kim olur?

Unutulmamalı ki demokrasilerde iktidarlar gelip geçidir, “beka” için güçler ayrılığı ilkesi yaşamsal önemdedir.

İlgili Konular: #denetim #Gazeteci #Soruşturma #fon krizi

Yazarın Son Yazıları

Güvenin altını doldurmak...

Fon skandalında gözler perdenin arkasındaki tüm isimlerin açıklanıp açıklanmayacağında.

Devamını Oku
12.10.2026
Sandık anlamını yitirmemeli

Demokrasi açısından çok ciddi bir sınamayla karşı karşıyayız.

Devamını Oku
05.10.2026
Hesap verilebilirlik...

Göz göre göre gelen krizlerimize bir yenisi daha eklendi.

Devamını Oku
28.09.2026
Okullarda ücretsiz bir öğün hemen şimdi

Ekonomik krizin ağırlığından kaçış yok; pazarda, markette, barınmada, eğitimde, her yerde. İktidarın yama bohçasına dönmüş ekonomi planlamalarında hedefler tutmuyor.

Devamını Oku
21.09.2026
Hürmüz’den Kızıldeniz-Akdeniz’e kelebek etkisi

ABD’nin İsrail destekçiliğiyle başlattığı İran savaşının etkileri, Körfez’le birlikte Yemen’i de içine almış durumda.

Devamını Oku
14.09.2026
Sandığa saygı ilkesinde birleşmek

Siyasette etik-ahlaki tutum, ufuk çizgisini karartacak noktada desek pek de yanlış olmaz.

Devamını Oku
07.09.2026
‘Bize özgü’ de biz kim...

İktidar cephesinin başkanlık yönetim sisteminde revizyona gidebileceği yönündeki kulis haberleri peş peşe geliyor.

Devamını Oku
31.08.2026
Kimin yönetim modeli!

İsrail’in, İdlib’deki üsse saldırısı Suriye üzerinden bölgesel gerilimin bir anda nasıl alevlenebileceğini hatırlattı.

Devamını Oku
24.08.2026
Rant zehri

Acının bir kez daha yıldönümü.

Devamını Oku
17.08.2026
Çerçeveden sorunlara savrulma riski

Washington’ın uzun yıllardır savunma stratejisinin merkezinde Ortadoğu’dan Asya-Pasifik’e odaklanma hedefi var.

Devamını Oku
10.08.2026
Sandıksız iktidara ne denir...

Bir kamuoyu araştırması yapıp seçme ve seçilme özgürlüğü hakkından vazgeçer misiniz diye sorsanız, katılımcıların tamamına yakını “Hayır” der.

Devamını Oku
03.08.2026
İyi yerden bakalım, demokrasi ses verdi...

Küresel çapta demokrasi bitkisel hayatta mı tartışmalarının arasında ülkemiz yeni bir siyasi partiye merhaba dedi

Devamını Oku
27.07.2026
Bölünme ve ittifak denklemi

CHP’yi bölme projesi “butlan” mayasıyla yoğruluyor.

Devamını Oku
20.07.2026
Savunma stratejisi, demokrasi ve diplomasi...

Ankara’yı günler öncesinden “yasak kente” çeviren iki günlük NATO zirvesini geride bıraktık.

Devamını Oku
13.07.2026
Mizah tükenmez

“Ağlanacak hale gülmek” deyişi yakında yasaklı sözler tanımına alınır mı bilinmez.

Devamını Oku
06.07.2026
Seçmeni yok sayan siyaset

Küresel sistemin temelden sarsıldığı, belirsizliğin sürdüğü bir dönemde CHP, sadece ulusal çapta değil uluslararası düzeyde de demokrasi mücadelesi açısından dikkatle izleniyor. “Sadece parti içindeki çekişme” olarak tanımlanamayacağını sıklıkla vurguladığımız bu süreç, demokrasi ve otokrasi hattında da kritik bir dönemeç.

Devamını Oku
29.06.2026
Anayasa tuzakları

CHP “mutlak butlan”la birlikte zorlu bir sürecin içinden geçiyor.

Devamını Oku
22.06.2026
Demokrasi sınavı

CHP’nin eline koluna dolandırılan “mutlak butlan” siyasetteki mücadelede seçmen desteğinin, meydanlardan yükselen mesajın etkisine ilişkin tartışmaları da alevlendirdi.

Devamını Oku
15.06.2026
Gündem savıcılık!

Zor günler... Daha zorlarının kapıda olduğu hissini bastırmak giderek zorlaşıyor. Ekonomideki yangın sönmüyor.

Devamını Oku
08.06.2026
‘Böl, parçala’da yeni yollar!

Siyasi partiler içinde zaman zaman ayrışmalar yaşanır; demokrasinin, siyasetin doğasıdır.

Devamını Oku
01.06.2026
Özel: Meydanlar bizim

CHP’ye yönelik “mutlak butlan kararı” Türkiye açısından zorlu demokrasi virajındaki açıyı daha da daralttı.

Devamını Oku
25.05.2026
Zorluklar, direnç ve umut...

Ekonomik veriler içinde bulunduğumuz darboğazı ortaya koyuyor.

Devamını Oku
18.05.2026
MESEM’i dokunulmaz kılan ne?

Küresel mücadelenin sert virajlarından birindeyiz.

Devamını Oku
04.05.2026
Çoklu krizler dönemi

Osmanlıcı, ümmetçi hayalciler, yine yeniden emperyalist çıkarların önlerine attığı kırıntılarla meşgul.

Devamını Oku
27.04.2026
Unutulan bir kavram: İstifa

Günümüzün sıkça kullanılan klişesi: “Hayat hızlı akıyor, gündem çabuk değişiyor. Teknolojik gelişmeler rüzgâr gibi esip geçiyor; durmak, beklemek geride bırakıyor...”

Devamını Oku
20.04.2026
Dini siyasete alet edenler

İslamabad buluşması; ateş hattının durulması ve Hürmüz kilidiyle birlikte uçuşa geçen küresel enerji piyasasını dindirmek için bir nefes olarak görüldü.

Devamını Oku
13.04.2026
Trump’ın bulamadığı panik butonu

Trump-Netanyahu cephesi, İran’a kolayca girdikleri gibi çıkacakları yanılgısına düşmeleriyle birlikte panikle buldukları her düğmeye basar halde.

Devamını Oku
06.04.2026
Hürmüz’den Montrö’ye!

ABD-İsrail’in başlattığı İran savaşında bir ay geride kaldı.

Devamını Oku
30.03.2026
Savaşa çekme tuzakları

Savaşa çekme tuzakları

Devamını Oku
23.03.2026
Bombayı ‘eğlence’ görmek!

Çeşitli bölgelerde kontrollü çatışma ve sınırlı savaşlar dönemi mi, yoksa üçüncü dünya savaşı için o kâbus kapı aralandı mı? Tartışmalar sürüyor...

Devamını Oku
16.03.2026
Ateşin Akdeniz yansıması

ABD-İsrail ile İran arasındaki ateş çemberi genişliyor. Körfez’in son yıllarda küresel çapta yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen zengin Sünni monarşilerinde alarm zilleri çalıyor.

Devamını Oku
09.03.2026
Yarını belli olmayan senaryolar

Domino taşı etkisi hızlıydı. İsrail işgali altındaki Filistin’i yerle bir etti, on binler katledildi, topraklarından sürüldü. Bugün bağımsız, bütüncül bir Filistin devleti hedefinden bahsetmek istesek de gerçekler Trumpizmin Akdeniz resortu tadında kurguladığı, gerçek sahiplerinin yok sayıldığı bir bölge.

Devamını Oku
02.03.2026
Güven demekle olmaz...

Yaşamın her alanında güven vermek, güven duymak değerlidir.

Devamını Oku
23.02.2026
Ne senle ne sensiz ittifakı...

Hangi sohbete dalsak konu eni sonu, nasıl bir dünyaya doğru gittiğimizin belirsizlik ve kaygılarla iç içe geçmiş sorusuna geliyor.

Devamını Oku
16.02.2026
Kısır döngüden çıkmak gerek

Ekonomi şimdi düzeldi, düzelecek diye iktidar sözlerinin üzerinden kaç bahar, kaç kış geçti...

Devamını Oku
09.02.2026
Diken üstü dünya...

Küresel restleşmede oyun sürekli yeniden kuruluyor.

Devamını Oku
02.02.2026
Trump ‘vekil’ kartı...

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açışından önemi ortada.

Devamını Oku
26.01.2026
Dünya kaynıyor

Venezuela devlet başkanı ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasıyla “Yok artık” diyerek hâlâ şaşırabildiğimizi görüp şaşırdığımız yeni yıla merhaba demiş olduk.

Devamını Oku
12.01.2026
‘Arka bahçe’ tuzakları

ABD’nin Venezüella’ya darbesi, kâğıt üzerinde bile olsa, uluslararası hukukun, kurallarının artık geçerli olmadığının açık ilanı oldu.

Devamını Oku
05.01.2026
Çetin bir yıl bizi bekler

Dünya zaman dilimine göre 365 günü daha geride bırakmak üzereyiz.

Devamını Oku
29.12.2025