24 Ocak 2025 Cuma

Vay be! Ne teknik adammış bu Beşiktaş’ın yeni Norveç’lisi. 1100 motorlu halk arabasının direksiyonuna oturdu, Formula 1 aracını sollayıp geçti: Beşiktaş: 4 - Athletic Bilbao: 1.

Sahi Serdal Adalı, nereden buldun sen bu büyücüyü? Olur mu yahu böyle bir şey? Önüne gelene yenilen Beşiktaş, Avrupa’nın yenilgisiz takımını silip süpürdü. Şimdi anlatsın futbol uzmanları, üç beş iki... Savunmayı sağlam tuttu... Ayağa paslar falan filan...

Yok beyler! O işler öyle değil. Sayın Adalı’ ya çok iyi bildiği Jokey Kulüp dilinden anlatayım ben bu durumu: Uyuz eşekten yarış atı olmaz değil mi sayın Başkan? Potansiyeli olmayan takım da böyle bir maçı kazanamaz. Ancaaak... Dünyanın en iyi jokeyini de üzerine bindirsen, güçlü olmayan atla yarış kazanamazsın. Ya ahırda atı sabote eden birileri varsa? İşte o zaman da en iyi at bile koşamaz. Yarış öncesi su içirirler şişer gelmez. Kavun yedirirler çatlar koşmaz. Futbolcu da öyledir: Şişirir doldurursan oynamaz, kulis yaparsan koşmaz, parasını vermezsen kılını kıpırdatmaz. Aynen Beşiktaş’ın, o fırtına gibi başladığı sezonun üçüncü haftasında, el freni çekilmiş araba misali durduğu gibi...

Benden söylemesi sayın Adalı: O haftalarda olan biteni açığa çıkartmadan Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmaz! Bugün oynarlar yarın yine birileri takoz koyar takımın önüne. O birilerini kulüpten uzaklaştırmazsan için için yemeye devam edeceklerdir takımı çünkü bir kez tadını aldılar bu işin. Durmayacaklardır! Trolleriyle, kulisçileriyle, televizyonlardaki satılık yorumcularıyla bu gelen teknik adamın da altını oyacaklardır.

Ben futboldan anlamam ama 60 yıldır takım sporlarının içindeyim. Kulisin kokusunu bir kilometreden alırım. O tarihlerde (işlerin iyi gittiği sezon başında) Adnan Aybaba’nın televizyondaki programını dinlerken, takımın içinde olan biteni kulübün içindeymişim gibi anladım: Kaynıyordu kazan! Bence Hüseyin Yücel de bu işin içindeydi ve istediğini de aldı: Seçimsiz 36’ncı Beşiktaş Başkanı (35.1 diyelim şuna) oldu. Payandası Samet Aybaba da ortalığı karıştırıp buharlaştı. Yücel seçilseydi tek yetkili olacaktı ama Beşiktaşlı yemez bu ayakları. Serdal Adalı’yı seçti. Oyunu bozdu. Olan Beşiktaş’ın puanlarına oldu. Başa oynayabileceği ligde ödenmeyen paralar, yapılan kulisler nedeniyle gerilere düştü. Biraz deşsek daha neler neler çıkar ama şimdilik bu kadarı yeter. Anlayana sivri sinek saz!

Sevgili dostlar! Beşiktaş’ın bu durumu nedeniyle futbol, ikinci ilgi alanım oldu. İzliyor ve kendi kendime “yorum”luyorum. Dilerseniz, zaman zaman bu yorumlarımı sizlerle de paylaşabilirim. Ne dersiniz?