Soru: Aynı anda hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında bir iş yaptığım için SSK’nin önceliği nedeniyle Bağ-Kur sigortalılığım askıya alındı. SSK kapsamında emekli olurken işyerinden ayrılacağımdan, Bağ-Kur sigortalılığım hemen devreye girer mi? Bu durumda aylık başlangıç tarihine kadar Bağ-Kur prim borcum oluşacağından tarafıma aylık bağlanır mı? Kerim P.

5510 sayılı kanunun 53. maddesinde 1/3/2011 tarihinden itibaren yapılan değişiklik gereğince, sigortalının SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılığı ile devlet memurluğundaki hizmet sürelerinin çakışması halinde, devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri, aynı anda SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalılık sürelerinin bulunması halinde ise SSK kapsamındaki sigortalılığı esas alınmaktadır.

Buna göre, aynı anda SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı bulanan ve bu nedenle Bağ-Kur sigortalılığı askıya alınanlardan, SSK kapsamındaki işinden ayrıldığı aynı ay içinde aylık talebinde bulunan sigortalıya, talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Sigortalının SSK kapsamında çalıştığı işyerinden ayrıldığı tarihle aylık talebinde bulunduğu tarihin aynı ay içerisinde olması nedeniyle Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı başlatılmamaktadır.

Ancak bunlardan, SSK kapsamında çalıştığı işten ayrıldığı aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunmayıp, işten ayrıldığı ayı takip eden aylarda aylık talebinde bulunan sigortalıların; diğer bir ifadeyle, işten ayrıldığı tarihle aylık talebinde bulunduğu tarih aynı ay içinde değilse, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı yeniden başlatılacak ve aylığa hak kazanmış olmak kaydıyla aylık talep tarihi itibarıyla Bağ-Kur hizmeti sonlandırılacaktır. Aylık talep tarihi itibarıyla Bağ-Kur kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

EŞİM İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI SAĞLIKTAN BENDEN YARARLANIR MI?

Soru: Ben özel sandık iştirakçisiyim. Sağlık yönünden eşime bakmakla yükümlü iken eşimin SGK isteğe bağlı sigortalı olması nedeniyle benden sağlık hakkı düştü. Aslında eşim SGK’ye isteğe bağlı sigortalılık için başvurdu ancak 3 yıldır prim ödemedi. Prim ödemesi olmadığı halde neden benden sağlıktan yararlanamıyor? Kamil S.

5510 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlar, kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve genel sağlık sigortası primini ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalı olmadığı dönem öncesi 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık iştirakçisinin sağlık yönünden bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, gerek anılan sandıklar kapsamında gerekse 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı olmaları halinde sağlık yönünden bakılmakla yükümlü kişi kapsamından çıkarılması gerekmektedir. Bunların sigortalı oldukları statüde primlerini düzenli ödeyip ödemediklerinin bir önemi bulunmamaktadır. Netice itibarıyla, 5510 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlar genel sağlık sigortalısı olduğundan, bunların isteğe bağlı sigortalılığı sonlanmadığı sürece, prim ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın genel sağlık sigortalılığı devam etmektedir. Ancak bunların prim borçlarının bulunmasından dolayı sağlık provizyonları kapalı olup sadece acil servis hizmetinden yararlanmaktadırlar. Bu durumda, isteğe bağlı sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortalısı sayılan ve primini ödemekle yükümlü olan eşinizin sizin sağlık sigortanızdan yararlanması mümkün değildir.

SSK KAPSAMINDA EMEKLİ OLUR MUYUM?

Soru: 26/04/2008 SSK girişim ve toplam 1367 prim günüm var. Askerliğimi 23/08/2006-23/11/2007 tarihleri arasında yaptım. Askerlik borçlanmasını yapıp son 1260 gün de isteğe bağlı ödesem SSK kapsamında emekli olabilir miyim? Adnan T.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 26/4/2008 olması nedeniyle SSK kapsamında emeklilik koşullarınız; 60 yaş + en az 7000 gün veya 60 yaş + 25 yıllık sigortalılık süresi + en az 4500 gündür. 2008/Ekim öncesi sigortalılığı başlayanlara aylık bağlanacak statünün tespitinde, 2829 sayılı kanunun 8. maddesi uygulanmakta olup sigortalıların son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde yani son 2520 gün içinde en fazla hizmetinin geçtiği sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlama işlemi yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 2008/Ekim sonrası isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu durumda, askerlik hizmetinizi borçlanıp son 3.5 yıl isteğe bağlı sigortalı olursanız SSK yerine Bağ-Kur koşullarına göre emekli olursunuz. Bağ-Kur’da emeklilik koşulları ise 60 yaş + 9000 gün veya 62 yaş + 5400 gündür. Dolayısıyla prim gün sayısı açısından SSK koşulları daha uygun olduğundan, son 3.5 yıl SSK kapsamında sigortalı olmanız ve kanunda öngörülen diğer koşulları yerine getirmeniz halinde bu kapsamda emekli olabilirsiniz.

