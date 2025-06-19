1978’de İran’da şiddet gösterileri başladı. Şah R. Pehlevi, Ocak 1979’da ülkesini terk etti. Paris’te sürgünde olan Humeyni, 1 Şubat 1979’da İran’a döndü. ABD, artık şeytan-düşman idi molla rejimi için.

ABD Dışbakanı C. Rice, henüz ulusal güvenlik danışmanı iken BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile 23 ülkenin rejimi ve sınırlarının değiştirileceğini açıkladı: Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan. 17 milyon km2 ve güncel olarak 953 milyon nüfus! (Toplam dünya nüfusu 8.2 milyar)

ABD Dışbakanı C. Powel, BOP kapsamında Türkiye’yi İslam Cumhuriyeti olarak belirtti (2 Nisan 2004): “Eğer Türkiye Batılı ülke olma ısrarından vazgeçer, modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde olduğunu göster-meye daha çok ağırlık verir ise, bütün dünyaya ve İslam’a büyük model olur.” Yani artık Atatürk’ü unutun!

ABD’li general W. Clark, “Beş yıl içinde Irak’la başlayıp, Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan’la devam edip İran’la bitecek yedi ülkeyi dağıtacağız” buyurdu. (2 Mart 2007, “Democracy Now” adlı programda gazeteci A. Goodman) S. Huntington, “Medeniyetler Çatışması” adlı kitabında (1996), Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel çatışmaların temel kaynağının ideolojiler veya ekonomiler değil, farklı uygarlıklar arasındaki kültürel ve dinsel fay hatları olacağını öne sürerek, Büyük Ortadoğu’yu da İslam ve Batı medeniyetleri arasındaki çatışmanın en belirgin olduğu bölgelerden biri olarak tanımlamıştı. CIA siparişi kitabın makalesi 3 yıl önce 1993’te yayımlanmıştı; “The Clash of Civilizations” (http://www.geo.hunter.cuny.edu/courses/ geog347/articles/clash_civilizations.pdf).

17 Aralık 2010’da Tunus’ta “Arap Baharı” patla(tıl)dı; 23 yıldır iktidarda olan Z. Abidin Bin Ali “Yasemin Devrimi” ile ülkesin terk etti; halk isyanı domino etkisiyle öbür Arap ülkelerine yayıldı. Gerçekte “Kanlı Sonbahar” idi:

Sudan (2011) ve Somali (1991-98), Suriye ve Libya dağıtıldı, 2011’de M. Kaddafi, 2024’te B. Esad devrildi.

İlk 6 ülke parçalandı, sonki İran. İzleyen ülke artık belli. İran’a saldırıda Siyonist İsrail emperyal koçbaşı ve ABD, İngiltere, Almanya, Fransa. G7 demek. Körfez Arap ülkeleri ve Ürdün de İsrail’e yandaş. Netanyahu’nun 7 Ekim 2023 Hamas saldırısı (kurgulu?!) ardından paylaştığı yeni haritada sıra; Bahçeli ve Erdoğan’ın “sinsi mesaj” olarak nitelediği evreye yani Irak, Suriye ve İran’da olduğu gibi Türkiye’den özerk Kürt bölgesi toprağı ve nüfusu koparma evresine geçilecek. Sonra bu 4 kukla devlet, İsrail’in güvenliği için “Büyük Kürdistan” gerçekte “Büyük İsrail” adıyla birleştirilecek. Kürtler sömürge olacak ve/veya asimile edilecek. Emperyalizm hangi halkı özgürleştirdi tarihte?!

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Türkiye 3 Kasım 2002’den bu yana AKP=RTE taşeron iktidarı ile yönetiliyor. RTE, 2004’te American Jewish Com-mittee’den “Yahudi Cesaret Ödülü” aldı. 2011’de AntiDefamation League’den 2. bir ödül aldığı savlandı. Kendi ağzıyla onlarca kez “BOP Eşbaşkanı” olduğunu TV’lerde açıkladı. “Biz bu işi yapıyoruz” dedi, misyonunu içselleştirmiş bir beden dili ile. Suriye’de Şii Esad rejiminin devrilmesinde BOP’çuların koçbaşı işlevini İhvancı AKP üstlendi. Türkiye, IKBY’de (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) konsolosluk düzeyinde temsilcilik açtı. Batı emperyalizminin İran’a son saldırısında Kürecik radarı verilerini bu kanlı saldırganlarla paylaşmaktayız. Hava sahamızı da kapatmadık!

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Türkiye ile İran arasında geniş çaplı, doğrudan sıcak çatışma en son OsmanlıSafevi savaşları döneminde yaşandı. Günümüz Türkiye-İran sınırı 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile saptandı. 4 yüzyıldır İran ile sıcak çatışma yaşamadık. İran nüfusunun yüzde 25- 40’ı Türk halklarıdır, 89 milyon toplam nüfusun 20-35 milyonu Türk kökenli Perslerdir. İran, kadim bir uygarlıktır, halkı ezici çoğunlukla Müslümandır ve İslam mezhepleri içinde Şiilik (özellikle On İki İmam Şiiliği) egemen mezheptir. 2024’te 5-6 milyar dolar dış ticaret oylumu (hacmi) var. Türkiye, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2019’dan bu yana İran’dan doğrudan ham petrol alımı yapmıyor. 2023’te doğalgaz dışalımının yüzde 10.7’si İran’dan sağlandı. Oturma izniyle ülkemizde yaşayan İran vatandaşı sayısı resmi verilerle 100 bin dolayında.

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BOP sürüyor ve sahne Türkiye’de kapanacak; Lozan’ı yırtarak postmodern yeni Sevr’e (!) döndürülerek! Plan bu.

Lozan’ın, Kemalist Cumhuriyetin, 1924 Anayasası’nın reddedilmesi bu yüzden. “100 yıldır devlet olmamız engelleniyor” diyen ayrılıkçı-bölücü etnik Kürtçü savlar. DEM, bu emperyal koronun borazanını öttürüyor ne acı ki!

NE YAPMALI?

Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönmeli. En başta tam bağımsızlık! Yurtta barış, dünyada barış!

Türkiye, BOP eşbaşkanlığını=Türkiye’nin açıkça ülke ve ulus bölünmesini dayatan hain emperyal planı açıkça üstlenen siyasal iktidardan mutlaka ve hızla kurtulmalıdır. Yeniden bir Kuvayı Milliye yapılanması, kurucu parti CHP öncülüğünde gerçekleştirilmelidir. İç bölünmüşlük sona erdirilmelidir. AKP=RTE’nin bu sıcak savaşı iktidarını sürdürmek için art niyetli kullanmasına izin verilmemelidir. Türkiye, sağkalımı (bekası) içi ulusal politikalara dönmeli, NATO uyduculuğunu terk etmelidir. BOP ile çeyrek yüzyıldır uyutulduk, artık bu derin gaflet ya da “kan uykusu”ndan çıkalım!

Son söz M. K. Atatürk’ün: “İnsanlık dünyasında, hak daima kuvvetin üstündedir. Kuvvet, hakkın emrinde olduğu gün, dünya gerçek saadetini bulacaktır.”