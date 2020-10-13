Alev Coşkun
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Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Mustafa Pamukoğlu

13 Ekim 2020 Salı

Ülke sorunlarını kendisine dert edinen, gerçek Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Mustafa Pamukoğlu’nu yitirdik.

Pamukoğlu, orta gelir düzeyli bir ailenin evladıydı. Diyarbakır’da doğmuş, devlet okullarında okumuş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirmiş, maliye müfettişi olmuş bir Cumhuriyet çocuğuydu.

Babası, Atatürk döneminde Diyarbakır’da ilkokul öğretmenliği ve müdürlüğü yaptığı için gururla, Atatürk’ün ‘Başöğretmeni’ babam” diye söz ederdi.

ALANINA HÂKİMDİ

Pamukoğlu, dürüst, vefalı, sadık bir dosttu. 2000’li yılların başında Yenigün Haber Ajansı’nın yönetim kurulu başkanı iken, Pamukoğlu da Cumhuriyet gazetesini yayınlayan bu şirketin yeminli mali müşavirliği görevini yürütmeye başladı. Daha sonra, İlhan Selçuk tarafından Cumhuriyet Vakfı’nın denetçiliği görevine getirildi.

Pamukoğlu, aldığı görevi ciddiyetle yapan, ele aldığı konuyu derinlemesine inceleyen, hazırladığı raporlarda ayrıntılara titizlikle inen çok çalışkan bir mali müşavirdi. Alanına gerçekten hâkim bir uzmandı.

Pamukoğlu, Cumhuriyet felsefesine, Atatürk ilkelerine bağlı, vatanın bütünlüğünün korunması gerektiğine inanan gerçek bir Atatürkçüydü.

Pamukoğlu, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet Vakfı’ndaki görevlerine ilave olarak uzun yıllar gazetemizde ekonomi ve mali konular da yazılar yazdı.

Pamukoğlu ile yakın çalışma içinde bulunmuş birisi olarak, onu yitirmekten dolayı büyük acı duyduğumu belirtmek isterim.

ÇİZGİSİNDEN HİÇ SAPMADI

İlhan Ağabey’in vefatından sonra, anlamsız biçimde oluşturulan bir hizbin yarattığı sarsıntılı dönemde hiçbir zaman çizgisinden ve Cumhuriyet Vakfı’nın temel ilkelerinden milim ayrılmadı.

Yasaya aykırı olarak yapılan vakıf seçimlerinin iptali yönünde açmış olduğum hukuk davasında dava dilekçesini benimle birlikte imzalayan ikinci kişi Mustafa Pamukoğlu’dur.

Pamukoğlu, birikiminin üst noktasında en verimli dönemini yaşıyordu. Sabahlara kadar çalışarak Türk ekonomisi ve mali yapısı ile ilgili bir kitap hazırlıyordu.

Bir kalp krizi ile aramızdan ayrılmadan iki gün önce birlikte yediğimiz yemekte heyecanla bu önemli kitabın tamamlandığını belirtmişti.

Pamukoğlu gibi sağlam insanlar ne yazık ki toplumumuzda giderek azalıyorlar.

Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Acımız gerçekten büyüktür.

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