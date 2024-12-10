Al sana gençlik!

10 Aralık 2024 Salı

TFF’nin denge ayağıdır hakemler. Adalet dağıtırlar. Hakemler çökerse TFF de çöker. Ne var ki Türkiye uzun zamandır hakem krizini yönetemiyor. Çünkü federasyonda her gelen bir öncekinden intikam alma adına MHK’yi sil baştan yapıyor. İşte Dr. Ferhat Gündoğdu. Dedikodu ile bir jenerasyonu sildi. İstemedikleri UEFA’da hakem hocası oldu (örneğin Cüneyt Çakır). Çareyi gençleştirme kandırmacasında buldu. Kıdemi yetmeyenler için (örnek derbi hakemi Mehmet Türkmen) özel yönetmenlik çıkardı. Sonra da adeta “acemiler mangası” ile baş başa kaldı. Kendisi hakemlik döneminde adı “Aliço” lakaplı mafya Ali Fevzi Bir ile anıldığı halde birilerini onun bunun adamı olmakla suçladı. Yardımcı olarak da KKTC’de eleştirilecek işler yapan Ahmet Şahin’i ikinci adam diye seçti. Elbette bu yanlışlar serisinin en önemlisi, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı dururken İbrahim Hacıosmanoğlu’nu TFF gibi bir devlet kurumunun başına getirmekti ki, şimdi hakem hatalarından “ağlayan” Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu işte vebali çoktur! Çözüm ise ne yazık ki yabancı hakem ve yabancı VAR hakemi. Ya da eskilere “Dön” çağrısı.