Bir parça düşen alım gücü!

23 Mayıs 2022 Pazartesi

Merkez Bankası hafta başında yaptığı açıklamayla bütçenin 50.2 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Faiz giderinin 19.1 milyarı aşması, dövizi frenlemek için uygulanan kur korumalı mevduatın yarattığı yükün 5 milyar sınırına yaklaşması, cari açığın da yüzde 139.6 fazla vermesi ekonominin ne denli berbat yönetildiğinin kanıtı gibiydi.

Cumhuriyet’in 17 Mayıs Salı günkü sayısındaki, “Kara delik ülkeyi yutuyor” haberi, Merkez Bankası’nın (MB) yarım ağızla yaptığı tükeniş senaryosunu sergilemeye yetti, arttı. Gelgelelim, ülke ekonomisinin freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gittiğini görmek için MB’nin verilerine, ekonomistlerin süslü yorumlarına da gerek yok.

Eğer bir otomobiliniz varsa ve benzinciden aldığınız fişleri aracınızda sağa sola atıyorsanız, torpido gözü ya da siperliklere bir bakının, beş altı ay önceki bir fatura elinize geçerse, 150-160 günde nasıl fakirleştiğimizi kendi gözünüzle görürsünüz. Örneğin bu satırların yazarı, 7 Eylül tarihinde aracına 7.76 TL’den 41.88 litre kurşunsuz benzin almış 325 TL ödeyip.

Aynı araç, aynı benzinlikten dün yakıt aldığında ise 41.88 litre benzin için tamı tamına 957 lira ödedi. Yaklaşık üç misli artmış akaryakıt, beş altı ay içinde.

Gündelik yaşamın vazgeçilmezi enerjiye ısrarla ve utanmazca zam yapıldığı sürece, kimse kusura bakmasın ekonominin toparlanma olasılığı yoktur. Hele hele üreticileri, aracıları, nakliyecileri tehdit ederek bir yere asla varılamaz. “Bir parça düşen alım gücünün farkındayız” diyen Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da altı ay öncesine ait, benzin faturalarını incelemesini rica ediyoruz. Gerçekten alım gücümüz bir parça mı düşmüş, yoksa perişan mı olmuşuz yorum kendisinin!

Cumhuriyet’in geçen hafta gündeme getirdiği bir başka hassas konu da Atatürk Havaalanı üzerine oynanan oyunlardı. Evet, önce Cumhuriyet yazdı, Atatürk Havaalanı’ndaki “millet bahçeli” görüntülü rant projesini; daha sonra da STK’ler, siyasi partiler ve muhalif basın peşimizden geldiler. Salı günü, “Şeyh istedi AKP yıkıyor” başlığı, İstanbul Havaalanı’ndaki Birleşik Arap Emirlikleri oyununun perde arkasını gözler önüne serdi. Çünkü, Arap şeyhleri, sıcak para verecekleri İstanbul Havaalanı’nın işletmesini alırken “Avrupa yakasında alternatif bir alan olmasın” ricasında bulunmuşlardı.İşin ucunda petro dolar olunca da bizimkiler, AHL’ye ilk kazmayı vuruverdiler. Cumhuriyet’in iki gün üst üste ısrarlı yayını ve oluşan kamuoyu baskısı, AKP’nin rant projesini şimdilik durdurduysa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı millet bahçesi projesi, sanki bir konut hamlesinin ilk adımı gibi; şimdiden konuşmak için erken ancak bekleyeceğiz, göreceğiz.

ADAYLIĞA YÜRÜYOR

Ve CHP İstanbul mitingine gelecek olursak ana muhalefet partisi, “Milletin Sesi” buluşmasıyla gövde gösterisi yaptı, olası erken veya tarihindeki genel seçimler öncesi, “Geliyoruz” mesajı verdi. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, “bindirilmiş kıta” yoktu Maltepe’de. Elbette İstanbul’un 39 ilçe örgütü ve il başkanlığı üyelerinin alana ulaşımı konusunu organize etmişti, ama kimi yürüyerek kimi Marmara’yla kimi de otobüslerle İstanbul’un Anadolu yakasına geldi. Ama kalabalıktı gerçekten, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sonrası en büyük ikinci insan kitlesi bir araya gelmişti Maltepe’de. Miting alanındaki sahnenin görselinde ellerini açmış ve milleti kucaklayan Kemal Kılıçdaroğlu posteri, “ülkeyi kucaklayacak lider” havası yarattı. Konuşmasındaki “5’li çete”den hesap sorulacağı vurgusu kadar, sahneye çıkarılan yurttaşların “Geçinemiyoruz” isyanı da ilgi çekti. Ancak Milletin Sesi mitinginin bamteli, Kılıçdaroğlu’nun, “Ben neysem oyum, iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim, kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı, dezavantajlı olanların derdine koşmayı asla değiştirmem” sözleriydi. Kılıçdaroğlu belki “adayım” demedi ama “Cumhurbaşkanı olduğumda yine aynı Kemal Kılıçdaroğlu, aranızdaki yurttaş Kemal Kılıçdaroğlu olacağım” demeye getirdi.

Yeniden görüşmek dileğiyle.