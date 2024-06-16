Genç Almanya'yı kıskanırken!
Avrupa Futbol Şampiyonası başladı; işler Almanya’nın istediği gibi gidiyor. Açılış maçında şov yaptılar. Hocaları Julian Nagelsmann, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç teknik direktörü oldu (36). Florian Wirtz ve Jamal Musiala gol attı; hem de ne goller. Bu turnuvanın olayı gençlik rüzgârı olabilir. Bizde de Arda ve Kenan’ın 19 yaş sınırında olduğunu, cesaretle sahaya sürülmelerini beklediğimizi söyleyelim, ama Almanya’yı kıskanmamak elde değil. İşin para konusuna dönersek, her kafe ve restoranın önünde kuyruklar var, en azından görüntülerden öyle bir yorum çıkardık. Bild gazetesi, futbol içi ekonominin yaklaşık 15 günlük getirisinin 1 milyar dolar olduğunu yazdı. Bunun içinde ulaşım, konaklama ve yiyecek içecek sektörü aslan payını alıyor. Hediyelik eşya satanlar ve özellikle Euro 2024 markalı ürünler önemli bir para bırakacağı benziyor Almanya’ya! Hem de yağmurlu, sisli, puslu havaya rağmen! Bizde de özellikle finalist olduğumuz yıllarda TV, bilgisayar kullanım ürünlerinde satış patlaması olurdu eskiden, şimdi sinek avlıyor beyaz eşyacılar. Geçtim TV’yi kolayı, cipsi bile alamıyor finalist Türkiye’nin taraftarları! Maç izlerken bayat çaya talim yani!
Gelelim Milli Takım’ın Almanya
kampına; hazırlık maçlarında iyi değildik.
Gerçi bizim takım dizel motor gibi
sonradan açılıyor bu tip turnuvalarda.
Anımsayın 2002 Dünya Kupası’nı, 2008
Avrupa Şampiyonası’nı; organizasyonların
öncesinde ve ilk maçlarda çok iyi
sonuçlar alamadıkları halde finali
kovalamışlardı. Şimdi gruba Gürcistan
maçıyla başlayacağız. Gürcü futbolu ile
Türk futbolu mukayese kabul olmaz. Kağıt
üzerinde kazandık sanki. Ancak kimle
konuşsam, “En zoru Gürcü maçı” diyor.
Niçin? Çünkü onlar bize göre zayıflar.
Kapanacaklar, güçleri doğrultusunda
oynayacaklar, bizi sinirlendirecekler,
daha fenası bekleyip oynayacaklar. İlk
hatamızda ceza kesmek için. Geçenlerde
efsane sağ bek Fenerbahçeli İlker
Yağcıoğlu ile konuşurken Gürcü maçının
haritasını çizdi: “Bizim 1990’ların
başındaki halimizi andırıyorlar. Hatta 24
finalistin en zayıfı. Eğer onları geçersek
Portekiz ve Çek maçlarından alınacak
puanlar, son 16 kapısını açar.” Ne
dersiniz açar mı?
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