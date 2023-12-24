İpin ucu kaçtı

24 Aralık 2023 Pazar

Türk futbolu bugüne kadar yaşanmadık garipliklere sahne oluyor. En son nokta, FIFA hakemi Halil Umut Meler’in bir Süper Lig kulüp başkanı tarafından sahada yumruklanması diyorduk. Salı gecesi bir kulüp başkanının takımı sahadan çektiğini de gördük. Bir takım Süper Lig’de oynuyorsa, kamuoyuna mal olmuş yapılardandır. Babanızın çiftliği değildir, Osmanlı’da tramvay atlarının dinlendirildiği Dingo’nun Tünel’deki ahırı hiç değildir. O yüzden hakemin kararına kızan Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türk futboluna yumrukçu kulüp başkanı kadar zarar vermiştir. Çünkü bir kapı açılmıştır, çünkü TFF, bu kapının açılmasına izin vermiştir. Kimse kusura bakmasın, takım Süper Lig’de oynuyorsa içtiğiniz sodanın ardından midenize kramp girince hakem kararına kızıp, sahada alın teri döken futbolculara, “Hadi soyunma odasına” diyemezsiniz! Elbette burada önemli nokta, Ecmel Bey’in başkanlığını yaptığı kulübün A.Ş. olmasıdır. Yani Ecmel Bey’in şirketidir İstanbulspor. O yüzden sahaya inip, “Çekiliyoruz” demiştir. Oysa, şanını Çanakkale Savaşlarından alan İstanbul Erkek Lisesi’nin futboldaki uzantısı İstanbulspor, eğer kulüp üyelerinin reyi ile yetki ve onay alan bir başkana sahip olsaydı, Ecmel Bey takımı fütursuzca çekme kararı veremezdi. Hadi çekse ya F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzon başkanları takımlarını sahadan. Yapmazlar bir, yapamazlar iki. Çünkü Dursun Özbek Galatasaray Lisesi, Ali Koç, Koç Holding, Hasan Arat da TMOK ve milli sporcu ağırlığı, binlerce üyenin desteğiyle koltuklara oturdu. Sorumluluk sahibiler, şirket sahibi başkanlar gibi sorumsuz değiller. O yüzden şu şirketleşme konusunu tartışalım. Ve bu işin önünü kapatalım, yeni İstanbulspor faciaları ortaya çıkmasın. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 45 gün hak mahrumiyeti olduğu halde önce stada sonra sahaya girmesi ayrı skandal. Demek ki bu ülkede başkansan, etrafındakiler sizi “Gökteki tanrının sahaya yansımış hali” olarak görüyor. Bizim bu işleri çözmemiz gerek. Mesela başkanları stada girerken X-Ray aramasından geçirerek bu işe başlayabiliriz. Bursa-Diyarbakır maçında rakibini tünel girişinde bekleyip tekmeleyenlere men cezası verebiliriz. Bu örnekler bağlamında futbol kötü yönetiliyor. Siz hiç marka değeri yüksek İngiltere, Fransa, Almanya’da iki hakem hatası sonrası bu kadar tepki veren köpüren kulüp başkanları gördünüz mü? Ama siz kulüplere danışmadan kafanıza göre Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’a alırsanız, kural tanımazsanız, kulüp başkanları ve camialar da yukarıda saydığım eylemleri korkmadan yapar. Nasılsa sahipsiz bir futbol dünyamız var!

