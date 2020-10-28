Kulüpler Yasası’na çeyrek kala!

28 Ekim 2020 Çarşamba

Pehlivan tefrikasına dönen, yeni Kulüpler Yasası’nın eli kulağında. Bugün, yarın çıkar, eğer Beyefendi, Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu dinlerse de onaylanıp yürürlüğe girer.

İşte o zaman yandı gülüm keten helva. Çünkü yeni yasa bağlayıcı; bacasız birer fabrikayı andıran kulüpler, artık keyfi kararlarla yönetilemeyecek. Eğer ki birileri el atıp, yasanın ilgili maddesini değiştirmezse, yöneticiler kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmalardan doğrudan sorumlu tutulacak, o paralar bir şekilde tahsil edilmezse de hapis cezası gündeme gelecek.

Geçen gün Galatasaray Divan Kurulu üyesi Ahmet Özdoğan’ın Cem TV’deki konuşmasına tanıklık ettim. Özdoğan, Galatasaray’ın şimdiki başkanı Mustafa Cengiz ve ekibinin mali açıdan inanılmaz yanlışlıklara imza attığını ve kulübün, bu zihniyetle henüz doğmamış olası üyelere bile borç devredeceğini iddia etti. Örneğin, Dolar ve Avro almış başını gitmişken, Sarı-Kırmızılı kulübün geçenlerde yüzde 9.5 faizle 7.2 milyon Avro kredi kullandığını söyledi Özdoğan. Yine yönetimin Galatasaray AŞ’yi kâra geçmiş gibi göstermek için tüm faiz yükünü derneğe taşıdığını iddia etti. Bir başka iddiası da Cengiz yönetiminin 2021 ocak ayında futbolcu satışından 200 milyon TL’lik gelir kalemi açıklamasıydı; bu da demek oluyordu ki Galatasaray, bonservisleri para edecek Muslera, Marcao, Luyindama ve Falcao’dan en az ikisini satmak zorunda kalacak. Bu isimler giderse de şampiyonluk bir anlamda hayal olacak ve gelecek yıl mayıs ayında kulüp lig ve Şampiyonlar Ligi geliri olmadığı için finans bağlamında iflas bayrağı çekilecek.

Özdoğan’ın açıklamaları böyle. Elbette Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da durumu farklı değil. Özellikle Beşiktaş’ın kredi bulabilmek için Başkan Ahmet Nur Çebi’nin şahsi gayrimenkullerini ipotek ettiğini artık sağır sultan bile duydu. Fenerbahçe, Ali Koç’un şahsi servetiyle ayakta duruyor; bu gerçek de kulübün ekonomi kökenli yöneticisi Burhan Karaçam tarafından ifade edildi. Trabzonspor ise Bankalar Birliği’nin kredileriyle dönüyor.

Görüldüğü üzere, ola ki, yeni spor yasası çıkar, bu tarz yönetimler devam ederse, UEFA’nın Finansal Fair Play’ine kalmadan, Cumhuriyet savcıları kulüplerin yakasına yapışır. Hadi diyelim, Ali Koç, Sarı-Lacivert sevdasından borcu göğüsledi, peki ya Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ya da 140’a yakın profesyonel kulübün başkanı; onlar ne yapacak?

O yüzden ben bu yasasının çıkabileceğine kanaat getirmiyorum. Çünkü hatırlı birileri Cumhurbaşkanı’na, ötekiler Spor Bakanı’na, beridekiler bu yasasının takipçisi eski futbolcu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’ya gidecek ve “Aman erteleyelim..” diyeceklerdir.

Nasılsa şimdiki dernekler yasasına göre, ibra dönemi eller kalktı mı vaziyeti kurtarıyorsunuz, hatta ibra edilmeseniz bile -Galatasaray örneğindeki gibi- kurtarıyorsunuz! O yüzden bu yasa çok zor çıkar!