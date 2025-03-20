Milli maç varMIŞ!
Evet mış çoğunluğa göre.
A Milli Futbol Takımımız, bizim çocuklar, göz bebeğimiz bugün UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak.
Üstelik yıllar sonra İstanbul'da üst düzey bir milli maç oynanacak.
RAMS Park Ali Sami Yen'de bu maç. Telafisi de yok. Üst tura çıkmamız için kazanmamız ve rövanşa iyi bir avantajla gitmemiz lazım.
Gelgelim, kimsenin haberi yok.
Kimsenin de umrunda değil, milli maçın en azından sporda gündem olmaması.
Yazık, bu ülkede yerli ve milli spor yöneticisi sayısı giderek azalıyor.
TFF’de de hiç yok!
Örneğin Şenes Erzik, Haluk Ulusoy, Levent Bıçakçı, Hasan Doğan hatta Mahmut Özgener, Yıldırım Demirören ya da Mehmet Büyükekşi döneminde olsa en azından TV'ler, gazeteler, kentteki reklam panolarında ay-yıldızı görürdük.
Sponsorlar bile oralı değil. Yazık Arçelik, TOGG, Denizbank, BTC Türk, Nike, Turkcell, Ülker ve adını sayamayacağım onlarca firmanın TFF'ye, milli takımlara verdiği emeğe.
En azından sponsorlara olan saygından duyurursun maçı; "Milli maçımız var ey sporseverler, ey İstanbullular" diye ey TFF!
Zaten yabancı hakem konusunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun millîliğini tartışmaya açmıştık.
Şimdi yönetim kurulundaki 'kişiler de bu durumu sorgulanmalı. Eğer adında Türkiye olan bir takım, milli takımımızın maçı varsa ve siz bunu doğru dürüst duyurmuyorsanız, itiraz etmiyorsanız yerli-milli nidaları atmaya hakkınız yok!
Göstermelik milli maç idmanı izlemeye hiç hakkınız yok!
Bu arada TFF'ye seçildiği halde istifa eden Adanaspor’un eski Başkanı Bayram Akgül'ü kutlamak isterim, 'milli takıma sahip çıkmayanlarla' aynı masada oturmak istemediği ve SEÇİM kazandırdığı halde tavır ortaya koyduğu için.
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