2024-2025 sezonunu çifte şampiyonlukla bitiren Galatasaray hem camiasını sevindirdi hem de sportif başarı anlamında 5. yıldızla tarihe geçti. Ancak sezonun hemen ardından Sarı-Kırmızılı kulübün önünde çok daha zorlu bir sınav duruyor. Mali disiplinle sportif başarıyı aynı anda sürdürebilmek, sürdürülebilir bir yapı kurmak.

Bu denklemde en can alıcı nokta takıma futbol bağlamında seviye artıran Victor Osimhen’in durumu. Nijeryalı yıldız, performansıyla Arapların ve Avrupa devlerinin radarına girerken Galatasaray’da kalması için sadece ilk yıl için bonservisiyle birlikte 100 milyon Avro gibi astronomik bir rakama gereksinim var. Bu tabloya uzun süreli sözleşmenin getireceği yükümlülükleri de ekleyebiliriz. Dursun Özbek ve ekibi ciddi bir karar sürecinde.

Çünkü Özbek, Osimhen ve iyi 3-4 transferin yanı sıra Seyrantepe’deki spor salonu, Florya arazisi, yeni ve henüz sır gibi saklanan bir gayrimenkul için de çalışıyor.

Elbette bir de ulusal ve uluslararası Finansal Fair-Play kuralları ile Türkiye’nin ekonomik gerçekleri var. Şampiyonluklar kadar önemli olan bir diğer başarı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurabilmek. Osimhen gibi bir yıldızın elde tutulması elbette saha başarısı bağlamında çok kıymetli. Ve fakat bu, kulübün bütçesini sarsacaksa, yönetimin rasyonel davranması ve duygusal kararlardan uzak durması gerekiyor.

Burada da üyeler, Özbek’i desteklemeli. Unutulmamalıdır ki şampiyonluk için sadece yıldız transferlere değil, sağlam mali yapıya, istikrarlı bir teknik planlamaya ve altyapıya yapılan yatırımlara ihtiyaç var. Osimhen’in geleceği, büyük resmin bir parçası. Galatasaray yönetimi, bu süreci doğru yönettiği takdirde başarı sadece bugünle sınırlı kalmaz geleceğe de taşınır. Yoksa futbol çok nankördür ve dün dünde kalır, unutulur.