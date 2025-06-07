Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen...
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

Osimhen...

07.06.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

2024-2025 sezonunu çifte şampiyonlukla bitiren Galatasaray hem camiasını sevindirdi hem de sportif başarı anlamında 5. yıldızla tarihe geçti. Ancak sezonun hemen ardından Sarı-Kırmızılı kulübün önünde çok daha zorlu bir sınav duruyor. Mali disiplinle sportif başarıyı aynı anda sürdürebilmek, sürdürülebilir bir yapı kurmak.

Bu denklemde en can alıcı nokta takıma futbol bağlamında seviye artıran Victor Osimhen’in durumu. Nijeryalı yıldız, performansıyla Arapların ve Avrupa devlerinin radarına girerken Galatasaray’da kalması için sadece ilk yıl için bonservisiyle birlikte 100 milyon Avro gibi astronomik bir rakama gereksinim var. Bu tabloya uzun süreli sözleşmenin getireceği yükümlülükleri de ekleyebiliriz. Dursun Özbek ve ekibi ciddi bir karar sürecinde.

Çünkü Özbek, Osimhen ve iyi 3-4 transferin yanı sıra Seyrantepe’deki spor salonu, Florya arazisi, yeni ve henüz sır gibi saklanan bir gayrimenkul için de çalışıyor.

Elbette bir de ulusal ve uluslararası Finansal Fair-Play kuralları ile Türkiye’nin ekonomik gerçekleri var. Şampiyonluklar kadar önemli olan bir diğer başarı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurabilmek. Osimhen gibi bir yıldızın elde tutulması elbette saha başarısı bağlamında çok kıymetli. Ve fakat bu, kulübün bütçesini sarsacaksa, yönetimin rasyonel davranması ve duygusal kararlardan uzak durması gerekiyor.

Burada da üyeler, Özbek’i desteklemeli. Unutulmamalıdır ki şampiyonluk için sadece yıldız transferlere değil, sağlam mali yapıya, istikrarlı bir teknik planlamaya ve altyapıya yapılan yatırımlara ihtiyaç var. Osimhen’in geleceği, büyük resmin bir parçası. Galatasaray yönetimi, bu süreci doğru yönettiği takdirde başarı sadece bugünle sınırlı kalmaz geleceğe de taşınır. Yoksa futbol çok nankördür ve dün dünde kalır, unutulur.

İlgili Konular: #galatasaray #futbol #dursun özbek

Yazarın Son Yazıları

Osimhen...

2024-2025 sezonunu çifte şampiyonlukla bitiren Galatasaray hem camiasını sevindirdi hem de sportif başarı anlamında 5. yıldızla tarihe geçti.

Devamını Oku
07.06.2025
Abluka büyüyor!

Geçen hafta İBB üzerindeki “yargı” ablukasını gündeme getirmiştik.19 Mart, 26 Nisan, 20 Mayıs, 22 Mayıs ve 23 Mayıs’taki şafak operasyonlarıyla 237 kişi gözaltına alınmış, 100’e yakın isim de ya tutukevine gönderilmiş ya da ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

Devamını Oku
04.06.2025
Şampiyonluk kültürü ve vefa

Lig sona erdi, Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe ise bir mucize aradı; ancak gerçekleşmedi.

Devamını Oku
02.06.2025
İBB’yi işlevsiz kılmak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 19 Mart’ta gerçekleşti.

Devamını Oku
28.05.2025
Yeni nesil anayasa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla yaptığı söyleşide, anayasa değişikliğiyle ilgili kısa ama net açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiciydi.

Devamını Oku
21.05.2025
Ligin kaderini değiştiren adam!

Uzun yolun sonuna gelmişlerdi dün. İkisi de zorlu maç trafiğinden çıktı. Biri ezeli rakibi Fenerbahçe'yi hem de Kadıköy'de geçti, öteki Göztepe gibi hedefi olan bir takımı saf dışı bıraktı.

Devamını Oku
14.05.2025