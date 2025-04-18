Riyakârlık

18 Nisan 2025 Cuma

Türk futbolunun içler acısı halini özetlemek için sadece şu iki örnek yeter: 2025 Kulüpler Dünya Kupası’na Türkiye’den tek bir hakem bile davet edilmedi. UEFA Yönetim Kurulu’nda artık bir Türk temsilcimiz yok. Sebep? Yönetim krizi yaşayan ama ısrarla koltuğu bırakmayan bir federasyon. Ülkedeki hakem krizine değinirsek; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “kara listesi”ndeki Cüneyt Çakır hem FIFA Hakem Eğitmeni hem Gürcistan MHK Başkanı. Ve o Çakır 2025 Dünya Kulüpler Kupası aday hakemlerini eğitti. Finaller için 11 kişi seçildi, Türk hakem yok. Olabilir miydi? Belki Halil Umut Meler. Ama onu da koruyacak bir federasyon bulamadı arkasında.

Polonya’dan, Romanya’dan, Norveç’ten hakemler seçilirken Türkiye saf dışı. Neden? Çünkü kendi ligimizin en büyük derbisine bile güvenip hakem çıkaramadık; yurt dışından hakem getirttik. Böyle bir ülkeden FIFA neden hakem çağırsın? Deneyimli isimleri “gençleşme” bahanesiyle biçtiler. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Bülent Yıldırım gibi duayenleri dışladılar. Genç hakemlerin bazıları adli vakalarla anılmaya başlasa da TFF suskun. Neden mi? Çünkü onları da kızağa çekerlerse alt liglerde maç yönetecek adam kalmayacak!

Ama mesele sadece hakemlik değil. UEFA Yönetim Kurulu seçimlerine aday bile gösteremedik. Bu, 40 yıllık bir geleneğin, Türk futbolunun UEFA’daki varlığının bitmesi demek. Artık o masada bir temsilcimiz yok. Çünkü İbrahim Bey, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’yı düşman belledi. Bu tablo bile tek başına, TFF’nin derhal olağanüstü genel kurula gitmesini ve bu ülkenin adını yurt dışında temsil edebilecek liyakatli bir yönetimin seçilmesini gerektiriyor.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıkartılan “Doğal olan normal doğum” pankartı sosyal medyada büyük tepki çekti. Sebebi basit: Hem terminolojik hem ideolojik açıdan büyük yanlışlar içeriyor. Sezaryen de bir doğum şeklidir ve en az “normal doğum” kadar doğaldır. Keşke en azından bir kadın doğum uzmanına sorsalardı. Ama asıl mesele o değil. Doğum şekli gibi bir konuda kamuoyuna mesaj vermek, erkek futbol takımlarının ve kadınların yolunu kesen TFF’nin işi değil. Hele ki Gamze Durmuş Pakkan gibi genç ve başarılı bir kadın hakemi, sadece hamile kaldığı için FIFA listesinden çıkardıysanız o pankart yalnızca bir riyakârlık örneğidir! FIFA, ABD’li kadın hakem Tori Penso’yu hamile olmasına rağmen Dünya Kupası’na davet etti. Peki biz ne yaptık? En iyi kadın hakemimizi kenara attık. Eğer gerçekten kadına saygınız varsa, önce Gamze Hoca’dan özür dileyin, sonra pankart yaptırın!