TFF Başkanı ne demek istedi?

23 Mart 2021 Salı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun konuğuydu. Ligdeki kayıkçı kavgasından, F.Bahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluk sayılarının düzeltilmesi başvurusuna, seyircili maç konusundan VAR’a kadar birçok meselede açıklama yaptı. En çok akılda kalan, F.Bahçe’nin şampiyonluk sayısını 28, Beşiktaş’ınkini 20’ye taşıyacak itirazdı. “İnceleyeceğiz” dedi. Ancak Özdemir’in satır arasında kalan bir açıklaması var; TFF Başkanı, kendi kendine “Ne işim var burada” dediğini söyledi. Belli ki, futbolun arka sokakları, sisli, puslu ve kaotik ortamı yılların Nihat Abi’sini yıpratmış. Elbette Göztepe Stadı’nın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin en çok devlet ihalesi alan 5 müteahhidinden biri olan Nihat Özdemir’e yönelik, şaka ile karışık, “Nihat Bey, bu futbol dünyası, beton işlerine benzemez” demesi de Özdemir’in, kendi kendine, “Ne işim var TFF Başkanlığı’nda” şeklinde söylenmesini pekiştirmiştir, ama bu noktayı bir kenara not edin! Sözün özü, bir şeyler söylemek istiyor, ama dili varmıyor Nihat Özdemir’in. Kulağımıza geldiği kadarı ile oturduğu koltuktan da çok memnun değil. Özellikle kendi ifadesiyle, “canı gibi sevdiği” F.Bahçe camiasından uzaklaşışı çok etkilemiş Nihat Bey’i.

O yüzden rivayete göre, milli takımımızla temmuz ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek, sonrasında da sağlığını veya özel işlerinin yoğunluğunu öne sürüp, görevden affını isteyecek. Nihat Bey ‘yorulmak-yıpranmak’ konusunda da haklı!

Gelelim, G.Saray’a; geçenlerde kulüp üyelik töreni vardı. Kulübe yeni katılan üyelerden biri de Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’dı. Twitter’dan yaptığı, “G.Saray Spor Kulübü berat törenine katıldık. Nazik davetleri için, Başkan Mustafa Cengiz ve Asbaşkan Abdurrahim Albayrak’a teşekkür ederim” açıklaması ile üyeliğe kabulünü duyurdu. Birçok üyenin dikkatini çekmiş bu açıklama. “G.Saray tüzüğünde üyelik kaydı konusu açıktır, başvuru esası üzerine asli üyelik işlemi başlar, her kim olursa olsun ricayla, davetle kulübe üye kabul edilmez. Bu camia, nice Bakanları, başkanları kulübe üye yapmamıştır, üyelik şartlarını yerine getirdiği halde” diye serzenişte bulundular. Haklılar, Bahadır Başkan Bahçelievler’de kendisini tek adam sanabilir, vazgeçilmez de olabilir kendi siyaset çevresinde, ama unutmasın ki, Ali Tanrıyar’lar, Mesut Yılmaz’lar ve daha nice devlet adamları bu kulübe kendi istekleri ile üye olmuşlardır, davetiyeyle değil! Geçen hafta G.Saray ile F.Bahçe Kadın Basketbol Takımları Euroleague elemesi için karşılaştı. Turu geçen taraf Fenerbahçe olurken, eleme serisine damgasını vuran olay G.Saray antrenörü Efes Güven’in takımına taktik verdiği sırada F.Bahçeli oyuncuları hedef alan İngilizce küfür içeren sözlerdi. Kabul edilemez bir olay. Eğer konu doğru ise G.Saray yönetimi üzerine düşeni yapmalı, çünkü G.Saray’ın kadın basketbol şubesi küfürle değil, Türkiye’ye getirdiği Euroleague şampiyonluğu ile anılıyordu düne kadar!