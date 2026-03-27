İnönü, tur ve gurur gecesine ev sahipliği yaptı! Zor oldu, mart soğuğunda terledik ama Bizim Çocuklar’ın 2. yarıdaki coşkusu, adımızı 2026 Dünya Kupası’nın Play-Off finaline yazdırmaya yetti. Romanya sınavı salt bir futbol maçı değildi. Çevremizdeki savaş, toprağımıza isabet eden füzeler, vurulan Türk gemileri gölgesinde böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. ABD-Meksika’daki Dünya Kupası gibi de bir hedef koymuştuk. Lucescu’lu Romanya iyi direndi, oyunu kilitledi ama 53. dakikada Arda’nın ince pasını ağlara yollayan Ferdi, bir ulusun yüzünü güldürdü. 2002’deki Milli Takım’dan bir esintiydi sanki bu gol. Sonra Hakan’ın, Barış’ın, Orkun’un onurlu mücadelesi oyunu tuttu. Gerçi yüreğimiz ağzımıza gelmedi değil; direkten dönen toplar, pozisyonlar derken son düdük... Ay-Yıldızlı evlatlar, Play-Off finaline taşımakla kalmayıp koskoca bir ulusun yüzünü güldürdü. Gecenin notuysa bakan Osman Bak’tan CHP lideri Özgür Özel’e kadar herkesin stattan “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek ayrılmasıydı.