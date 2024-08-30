AKP’ye geçen ‘muhalif’ vekilin borçları

30 Ağustos 2024 Cuma

2017’de İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Meral Akşener’in yardımcılarından biri oldu.

2019’da İYİ Parti kontenjanıyla CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde genel müdür oldu.

2023 seçimlerinde kendi partisinin yerine CHP listelerinden İstanbul milletvekili oldu, Meclis’e girdi.

Ve 2024’te İYİ Parti’den istifa etti. Veda ederken “Büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. O “başka mecra” iktidardı, kısa süre önce AKP milletvekili oldu.

Ahmet Ersagun Yücel’den bahsediyorum...

Sahi, Yücel’in bu kadar kısa zamanda üç partide varlık göstermesinin sırrı neydi?

Dahası, ne oldu da muhalefet cephesinden iktidar saflarına geçiş yaptı?

Yazarımız Mustafa Balbay, AKP’nin vekil transferlerine 500 milyon lira bütçe ayırdığı iddiasını dile getirdi.

Ben de bu kulis bilgisinden yola çıkarak yeni sorular sorayım:

1- Çiçeği burnunda AKP milletvekili Yücel’in Bodrum Gökçe-bel’de toplamda 41 dönümlük taşınmazı var mı?

2- On milyonlarca borcu olan Yücel’in, sadece bu mülkünün üzerinde 54 ayrı haciz kararı bulunuyor mu?

3- Yücel’in borçlu olduğu yerler arasında SGK ve vergi daireleri de var mı? Kamuya olan borcu yaklaşık 5 milyon lira mı?

4- Tüm bu borçların ödenmesi için icra dairesinin emriyle kıymet takdir raporu hazırlandı mı? Bu işlemler için Ersagun Yücel’in mülklerinde, Bodrum 2. İcra Dairesi’ne yazılan talimatla 29 Nisan’da keşif yapıldı mı?

5- Yücel’in milletvekili maaşında da haciz kararı var mı?

6- Ahmet Ersagun Yücel, on milyonlarca borcunun tümünün ödenmesi ve icra dosyalarının kapatılması sözüyle mi iktidar milletvekili oldu? İddia o ya, AKP’ye transfer karşılığında 90 milyon lira aldı mı?

Kuşkusuz, tüm bu sorulara yanıt bulmak için Ahmet Ersagun Yücel’i de aradım. Ancak kendisi hiçbir soruya yanıt vermeyeceğini söyledi. Halbuki elimdeki belgelerden de bahsedecektim.

Ah ki ne ah...

Acaba böylesi isimleri muhalefet partilerinde ve belediyelerinde görevlendirenler, onları “milletin” vekili seçtirenler özeleştiri yapar mı? Maalesef sanmıyorum.