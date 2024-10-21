Hepiniz bal gibi biliyordunuz!

21 Ekim 2024 Pazartesi

Gözümüzdeki bağı çözersek sadece öfkelenmeyeceğiz, hesap da soracağız.

Lanet okuyor, küfrediyoruz. Oysa önce görmemiz gerekiyor. Erdoğan’ın kurduğu yenidoğan düzenini anlamamız lazım.

Daha beteri ne olabilir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesi, yenidoğan ünitelerini bebek katillerine kiraladığı gerekçesiyle kapatıldı. Vahamet, sistemi özetliyor. Zira en yukarıdan bütün sistem, sağlığın satılması için dönüştürüldü.

Peki devlet bunları bilemez miydi?

Eski il müdürü olan şimdiki sağlık bakanına sorarsanız soruşturmayı kendileri başlattı. Oysa kazın ayağı öyle değil. Süreç, 27 Mart 2023’te, sistemin içindeki bürokratın, CİMER’e isimsiz ihbarıyla başladı. Bilinmeyeni mi söylüyor? Hayır. Sonrasında savcıya ifade veren özel hastanelerin denetiminden sorumlu yetkili, aslında her şeyi öncesinden fark ettiklerini anlatmış. Gelgelelim, CİMER’e yazılan ihbar, kendilerine iletilmeden, kimse harekete geçmemiş. O ihbar da ancak iki ay sonra, 21 Mayıs 2023’te, mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne mecburen gönderilmiş.

Dahası var...

DEVLET YOĞUN BAKIMI YAKALAMIŞ

Olay sonrasında Sayıştay raporlarını açtım. Acaba devleti denetleyen kurum bunların farkında değil miydi?

Müezzinoğlu 2013’te sağlık bakanı oldu. Size hemen bir yıl önce, Sayıştay’ın 2012 yılı denetim raporunun 26. maddesini aktarayım:

“2012 yılında özel SHS’ler tarafından MEDULA’ya iletilen yoğun bakım hizmeti işlemlerinin incelenmesinde aynı gün için bazı özel sağlık kuruluşlarının bünyelerinde bulunan yoğun bakım yatak sayısından daha fazla sayıda tanıya işlem puanı üzerinden yoğun bakım hizmetinin faturalandırdığı görülmüştür. 104 adet özel SHS tarafından 2012 yılı içerisinde kuruma tanıya dayalı işlem puanı üzerinden faturalanan yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlemlerden 34 bin 144 adedinin kapasite fazlası olduğu tespit edilmiştir.”





Yani Sayıştay 12 yıl önce diyor ki “Özel hastaneler yatak sayısından bile fazla yoğun bakım bildirimi yapıyor, bunu önleyin”.

Sanmayın Sayıştay’ın içine doğdu. Aslında haberler ayyuka çıkmıştı. Size rapordan aylar önce basında çıkan haberi aktarayım:

“SGK’den para almak için bebekleri yoğun bakım ünitesinde tuttuğu için kapatılan Özel Kartal Hastanesi’nde skandalların ardı kesilmiyor. Bu kez yenidoğanlara hemşirelerin makyaj yaptığı görüntüler ortaya çıktı.”

Yani herkes her şeyin farkındaydı!

MÜEZZİNOĞLU’NUN YENİDOĞAN KARNESİ

Ne mi oldu?

Sağlığı ticarileştiren sistem, özeller rahat etsin diye, denetlenenlerin değil denetleyenlerin üstüne gitti. Sayıştay’da ve SGK’de istenmeyen raporları yazan müfettişler sürüldü, baskı gördü. Yazdıkları raporlar sümen altı edildi. Yetmedi, SGK müfettişleri, özel hastanelere “ödeme durdurma” talep ederlerse, çıkacak zarardan sorumlu sayıldı.

Haliyle...

Son yıllardaki raporlara bakıyorum. Sayıştay’ın 2022 ve 2023 SGK bulgu listesi önümde. “Arsa payı karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin protokol kapsamında eksikler” var. Ama artık yoğun bakım denetimleri yok. Maksat sağlık satanlar rahatsız olmasın!

Aslında bakanlığın resmi verileri bütün tabloyu gösteriyor. Mehmet Müezzinoğlu’nun sağlık bakanı olmasıyla özel hastanelerin yenidoğan bakım yatağı sayısı adeta patlama yaptı. 2012’de neredeyse devlet ile özel eşitken, Müezzinoğlu döneminde özel, devletin iki katına çıktı. Hastanesi kapatılan Müezzinoğlu, adeta yenidoğan hizmetini tamamen özelleştirdi. Fahrettin Koca da sistemi devam ettirdi.

YOĞUN BAKIM YATAĞI PATLAMASI

Bakanlık verilerine göre, 2 buçuk milyarı doğum ve 500 milyonu yenidoğan olmak üzere bu alanda toplam 3 milyar dolarlık bir rant var. Elbette isteyen yaptırabilir, seçim anneye bırakılmalı. Ancak bu rant düzeni sezaryeni neredeyse alternatifsiz tek doğum şekli haline getirmiş. (İsveç’te yüzde 18, Danimarka’da yüzde 19, Fransa’da yüzde 20 olan oran Türkiye’de yüzde 58).

Öte yandan normal bir yatak için 185 lira ödeyen SGK, 3. basamak yoğun bakım için 9867 lira ödüyor. Bu da özellerin bir odaya doldurdukları bebek yoğun bakımını patlatıyor. 2022 yılı bakanlık tablosu durumu özetliyor. Devlet hastanelerinde 18 bin yetişkine karşılık, 4 bin 700 yenidoğan yoğun bakım yatağı var. Özellerde ise 10 bin yetişkine karşılık, 7 bin 300 yenidoğan var. Açıkça görüldüğü gibi, özeller, yatakları hazırlayıp bebekleri beklemeye başlamış. Yataklar boş kalacağına bebekler hasta sayılıp öldürülmüş!

‘BEBEK DOSTU’ SERTİFİKA VERMİŞLER!

Özel hastane sahibi sağlık bakanı yapıldı. O da, özel hastanelere “ne kadar yoğun bakım bebeği o kadar rant” düzeni kurdu. Denetleyip uyaranlara “sus” denildi. Yataklar dolsun diye yenidoğan bölümlerinin taşeronlaşmasına göz yumuldu. Bebekler para için hasta sayıldı. Yenidoğanlar ölüp eski sağlık bakanının hastanesi kapatılınca da gözümüzün önünde olan bitene hepimiz şaşırdık!

Skandal öyle büyük ki...

Bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için bugün kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmiş.

Sonuç olarak...

Evet, para için yenidoğan yataklarına hapsedilen bebekler katledildi. Ancak sağlığı piyasalaştıran sistemin kuruluşu, bakan ve bürokratlarının atanması, denetleyenlerin etkisizleştirilmesi, Erdoğan’ın kurduğu düzende gerçekleşti. Miting meydanlarında eski hastanelerdeki hasta kuyruklarını sündürerek anlatan Erdoğan’ın, kendi döneminde, sağlıklı bebeklerin hastanelerde nasıl katledildiğini hiç unutmayacağız. Elbette bu düzen neden sorgulanamadı diye sorulduğunda, Sağlık Bakanlığı’nın önüne gitmek yerine turunç festivallerinde gezen muhalefet de unutulmayacak!

Öfkelenmekle kalmadığımız, hesap da sorduğumuz gün bebeklere mezar kazılmayacak.