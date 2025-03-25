Ata’nın evlatları
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gençliğe Hitabesi”nde bu ulusun evlatlarına şöyle sesleniyordu: Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gençliğe Hitabesi”nde bu ulusun evlatlarına şöyle sesleniyordu: “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” İşte “Bizim Çocuklar” da Atamızın sözünü dinleyip Macaristan karşısında önemli bir “zafere” imza atarak kendilerine yakışan yere, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldi... Hep beraber direnip, inanıp kazanarak.“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” İşte “Bizim Çocuklar” da Atamızın sözünü dinleyip Macaristan karşısında önemli bir “zafere” imza atarak kendilerine yakışan yere, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldi... Hep beraber direnip, inanıp kazanarak.
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