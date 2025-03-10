Cumhur Önder Arslan
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Deneme tahtası!

10 Mart 2025 Pazartesi

Okan Buruk’un ne oynatmak istediğini Okan Buruk’tan başka kimsenin çözememesi aslında Galatasaray’ın özeti... Bu oyuncu çıksın, şu oyuncu girsin ile de pek bir şey değişmiyor. Alanya galibiyetine aldanmayın. Galatasaray’ı Galatasaray yapan oyun kimliği neydi? Ön alan baskısı, hızlı ve dikine oyun, savunmada sağlam durup az gol yiyen takım. Ama bu sezon çok uzun zamandır saydığım şeylerin çoğu görülmedi. Üstelik iyi olan şeyler de her geçen gün geriye gitti. Bir 3’lü bir 4’lü defans, sürekli yeri değişen oyuncular... Galatasaray deneme tahtasına döndü, takım bildiğini de unuttu. Sanırım sezon sonu herkesin unutmayacağı tek şey; G.Saray’ın bir ara 8 puan farkla öndeyken şampiyonluğu kaybedişi olacak!


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