Cumhur Önder Arslan
Eskisi gibi değil
Konyaspor maçı gösterdi ki Galatasaray eski oyunundan giderek uzaklaşıyor. 3. bölgede baskıyla topu kazanıp pozisyon yaratan futboldan eser yok. Uzayan takım boyu, blokların kopukluğu, savunma arkasına atılan neredeyse her topun tehlikeye dönüşmesi ayrı dert. Sarı-Kırmızılılarda savunma kötüydü, iyi giden hücum da her gün kan kaybediyor. Sara’nın olmadığı maçlarda savunma-hücum bağlantısı yok. Kerem, Kaan, Berkan o işi çözemedi. G.Saray pres yapmadan genelde geçişten pozisyon yaratıyor. Sağ bekte Sallai’nin yetersizliği çok net. Yunus-Barış Alper etkisiz, Mertens temposuz. Osimhen’in gayretiyle kazandırdığı penaltıdan attığı gol olmasa Aslan’ın işi zordu. Bir de hakem Halil Umut Meler yine kötüydü!
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