Cumhur Önder Arslan
Cumhur Önder Arslan Son Yazısı / Tüm Yazıları

Eskisi gibi değil

26 Ocak 2025 Pazar

Konyaspor maçı gösterdi ki Galatasaray eski oyunundan giderek uzaklaşıyor. 3. bölgede baskıyla topu kazanıp pozisyon yaratan futboldan eser yok. Uzayan takım boyu, blokların kopukluğu, savunma arkasına atılan neredeyse her topun tehlikeye dönüşmesi ayrı dert. Sarı-Kırmızılılarda savunma kötüydü, iyi giden hücum da her gün kan kaybediyor. Sara’nın olmadığı maçlarda savunma-hücum bağlantısı yok. Kerem, Kaan, Berkan o işi çözemedi. G.Saray pres yapmadan genelde geçişten pozisyon yaratıyor. Sağ bekte Sallai’nin yetersizliği çok net. Yunus-Barış Alper etkisiz, Mertens temposuz. Osimhen’in gayretiyle kazandırdığı penaltıdan attığı gol olmasa Aslan’ın işi zordu. Bir de hakem Halil Umut Meler yine kötüydü!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Eskisi gibi değil 26 Ocak 2025
Tezat! 5 Şubat 2015
‘Yok’ları Oynamak!.. 23 Eylül 2014

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Ayşe Barım olayı
Özdemir İnce
Özdemir İnce Seksen yıllık sancı
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Laik hukuktan ödünün ilk kurbanı çocuklar ve kadınlar!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Susulan sözlerin çığlık sesleri
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Yapay zekâ ve bizdeki zekâ
Zeynep Oral
Zeynep Oral Alenen tahrik olmaktayız
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Hiçbirimiz masun değiliz!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu ABD’nin ‘altın çağı’
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Uyanış

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler