Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni nesil hayatta kalma rehberi
Deniz Ülkütekin
Son Köşe Yazıları

Yeni nesil hayatta kalma rehberi

14.03.2026 09:50
Güncellenme:
Takip Et:

ABD’de büyüyen “prepper” hareketi olası bir sistem çöküşüne karşı hazırlık yapan insanlar olarak tanımlanıyor. Evlerinde aylarca yetecek gıda stoklayanlar, acil durum kitleri hazırlayanlar, kırsalda kendi kendine yeten yaşam alanları kurmaya çalışanlar… Uç bir davranış gibi görünse de bu hareketin arkasında çok daha yaygın bir duygu yatıyor: Modern dünyanın artık eskisi kadar güvenli olmadığı düşüncesi.

1980’li yılların sonunda dünyaca ünlü bir meşrubat markası yeni sloganla ortaya çıkmıştı. Türkiye’ye “Yeni nesil, yeni seçim” çevirisiyle ulaşan slogan, hem markanın piyasadaki en büyük rakibine karşı gençlere yönelen bir strateji içinde olduğunu gösteriyordu hem de dönemin koşullarını oldukça iyi yansıtan bir dile sahipti.

O günlerde genç veya çocuk olanlar gerçekten de önceki kuşaklara göre çok daha fazla özgürlük ve seçim şanslarının olacağını düşünüyor olmalıydılar. Hiç de haksız sayılmazlardı. Hele dünyanın herhangi bir yerinde üst-orta sınıfın içinde yaşıyorlarsa.

Elbette o yıllarda yükselen finans kapitalizmini veya küresel ticaretin büyümesini düşünmüyorlardı ama bunun sonuçlarını birebir yaşıyorlardı.

Amcaların, teyzelerin “Bizim çocukluğumuzda bir oyuncak bebeğimiz vardı, onu da kendimiz dikerdik” yakınmaları eşliğinde ulaşabildikleri bir sürü ambalaj kim bilir içlerinde neler sürprizler saklıyordu...

‘KUTUMU AÇIN’

Ambalajlar söküldü, kutular açıldı ve içlerinden yıkık dökük bir “günümüz” gerçekliği çıktı.

Ambalajların üzerindeki parlak renkler, aslında çok daha karmaşık bir dünyanın üzerini örtüyordu. Küreselleşmenin ilk yıllarında insanlığa vaat edilen şey, sınırların kalktığı, refahın giderek arttığı ve bireyin seçeneklerinin çoğaldığı bir gelecek hayaliydi.

Ancak aradan geçen birkaç on yıl içinde o kutuların içinden çıkan manzara oldukça farklı oldu. Ekonomik krizler, pandemiler, bölgesel savaşlar ve iklim felaketleri modern insanın geleceğe duyduğu güveni derinden sarstı.

RİSK TOPLUMU

Modern toplum uzun yıllar boyunca refahı yönetmeye çalıştı. Refahın nasıl dağıtılacağı, gelir eşitsizliğinin nasıl azaltılacağı ve sosyal devlet ile liberal ekonomi arasındaki dengenin nasıl kurulacağı üzerine kafa yoruldu.

Ancak günümüzde bu tartışmalar büyük ölçüde geride kaldı. Çünkü bugün modern toplumun yönettiği şey artık refah değil, sosyolog Ulrich Beck’in ifadesiyle risk.

Bugünün dünyasında risk yalnızca devletlerin veya ekonomistlerin tartıştığı bir kavram değil. Gündelik yaşamın içine sızmış durumda.

İnsanlar artık yalnızca kariyer planı yapmıyor, işlerini kaybederlerse ne yapacaklarını, bir ekonomik kriz çıktığında nasıl ayakta kalacaklarını, hatta dünyanın bir başka köşesinde başlayan bir savaşın onları nasıl etkileyeceğini düşünerek yaşıyor.

Başka bir deyişle modern insan artık daha iyi bir gelecek kurmanın değil, belirsizliklerle dolu bir dünyada ayakta kalmanın yollarını arıyor.

DÜNYANIN SONUNA HAZIRLIK

Bu güvensizlik duygusunun en çarpıcı yansımalarından biri son yıllarda özellikle ABD’de büyüyen “prepper” hareketi.

Prepper’lar olası bir sistem çöküşüne karşı hazırlık yapan insanlar olarak tanımlanıyor.

Evlerinde aylarca yetecek gıda stoklayanlar, jeneratörler ve acil durum kitleri hazırlayanlar, hatta kırsalda kendi kendine yeten küçük yaşam alanları kurmaya çalışanlar…

İlk bakışta uç bir davranış gibi görünse de bu hareketin arkasında aslında çok daha yaygın bir duygu yatıyor: Modern dünyanın artık eskisi kadar güvenli olmadığı düşüncesi.

Elbette çoğunluk kıyamet senaryoları için sığınaklar inşa etmiyor. Ancak modern bireyin gündelik hayatında da benzer reflekslerin giderek yaygınlaştığı görülüyor.

İnsanlar artık yalnızca kariyer planı yapmıyor, ekonomik kriz ihtimaline karşı birikim yapıyor, alternatif gelir kaynakları arıyor, daha sade bir yaşam kurmaya çalışıyor.

Belki de bu yüzden 21. yüzyılın insanı artık yaşamını tek bir gelecek hayaline bağlamıyor. İşlerin her zaman yolunda gitmeyebileceğini, sistemlerin düşündüğümüz kadar sağlam olmadığını ve dünyanın beklenmedik kırılmalarla dolu olduğunu kabullenerek yaşamayı öğreniyor.

HAYATTA KALMA ADIMLARI

Bir bakıma hepimiz, farkında olmasak da, kendi küçük “hayatta kalma stratejilerimizi” geliştiriyoruz.

Kimi daha fazla birikim yapmaya çalışıyor, kimi daha sade bir yaşam kuruyor, kimi de güvenebileceği küçük topluluklar oluşturmaya yöneliyor.

Galiba bu çağın asıl farkı tam da burada yatıyor. Bir zamanlar ambalajların parlak renkleriyle vaat edilen sınırsız seçenekler dünyasının yerini bugün çok daha temkinli bir hayat anlayışı aldı.

Ve görünüşe bakılırsa 21. yüzyılın insanı için en değerli bilgi yeni bir tüketim kataloğu değil; giderek karmaşıklaşan bu dünyada yolunu bulmasını sağlayacak yeni nesil bir hayatta kalma rehberi.

İlgili Konular: #ABD #Seçim #küreselleşme

Yazarın Son Yazıları

Yeni nesil hayatta kalma rehberi

ABD’de büyüyen “prepper” hareketi olası bir sistem çöküşüne karşı hazırlık yapan insanlar olarak tanımlanıyor.

Devamını Oku
14.03.2026
Gizliliğin tiksindirici gücü ve "doğrulama" yanılsaması

Epstein belgeleri uykularınızı mı kaçırıyor? Haklısınız ama tüm bu gerçeklik bunca zamandır orada, bakmadığınız yerde duruyordu.

07.02.2026

Devamını Oku
07.02.2026
Gündemin son kullanıcısı

Günümüzde yaşanan gelişmelerin ne kadar önemli olduğuna ve ne kadar konuşulması gerektiğine kim karar veriyor?

17.01.2026

Devamını Oku
17.01.2026
Görünürlük paradoksu

Görünürlük paradoksu

Devamını Oku
27.12.2025
Öfke Yemi

Oxford Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçilen kavram, sırf dilsel bir yaklaşım değil, aynı zamanda dijital çağa yönelik önemli bir teşhistir.

06.12.2025

Devamını Oku
06.12.2025
Pandeminin mirası bir sessiz salgın: Gooning

Pandeminin ardından yalnızlık yeni bir biçime büründü. Ekranların ritmiyle biçimlenen çağda "gooning", sırf bir cinsel pratik değil, dijital odak ekonomisinin bir yansıması.

08.11.2025

Devamını Oku
08.11.2025
Zamanın parçalanmış belleği

Zaman artık yalnızca ölçülebilir bir akış değil belleği, siyaseti ve ekonomiyi biçimlendiren bir iktidar aracı

25.10.2025

Devamını Oku
25.10.2025
Samimiyet çağında samimiyetsizlik

Samimiyet, insanlık tarihi boyunca güven ve içtenliğin karaktere yansımış bir göstergesi olarak tanımlanırdı.

05.10.2025

Devamını Oku
05.10.2025
Diziler, şarkılar, davalar: Kimin sahnesi?

21.09.2025

Diziler, şarkılar, davalar: Kimin sahnesi?

Devamını Oku
21.09.2025
Gündem zehirlenmesi

Artık "Yine ne oldu?" hissiyle uyanmak, politikleşmiş bir yorgunluğa dönüştü.

17.08.2025

Devamını Oku
17.08.2025
Kamusal şizofreni

Söylenemeyenlerin çoğaldığı, herkesin birden fazla benlik taşıdığı bir çağda yaşıyoruz. "Kamusal şizofreni" artık siyasetçilerin değil hepimizin hastalığı.

26.07.2025

Devamını Oku
26.07.2025
Makbul queer

Makbul queer

Devamını Oku
12.07.2025
Düşünüyorum, öyleyse susayım!

Düşünce artık içerikten çok niyetiyle, sahibinden çok kökeniyle yargılanıyor. Bu sessizlik çağında en büyük özgürlük, hâlâ düşünebiliyor olmak.

28.06.2025

Devamını Oku
28.06.2025
1000 > 100 bin

İnfluencer dünyasında artık takipçileriyle derin bağlar kuran içerik üreticileri yani mikro etkileyiciler yüz binlere ulaşan hesaplara göre markaların çok daha fazla ilgisini çekiyor.

16.06.2025

Devamını Oku
16.06.2025
Gülerken kızmak: Türkiye'de ofansif mizahın sınırları

25.05.2025

Gülerken kızmak: Türkiye’de ofansif mizahın sınırları

Devamını Oku
25.05.2025
Kodlarda gizli erkek bakışı

10.05.2025

Kodlarda gizli erkek bakışı

Devamını Oku
10.05.2025
Ne diyorsunuz? Anlamıyorum!

03.05.2025

Ne diyorsunuz? Anlamıyorum!

Devamını Oku
03.05.2025
Elveda özgür Avrupa

Elveda özgür Avrupa

Devamını Oku
20.04.2025
Gerçeğin yokluğu

Gerçeğin yokluğu

Devamını Oku
12.04.2025
Umudu yaratanlar

Umudu yaratanlar

Devamını Oku
28.03.2025
Aklın çölleşmesi

Aklın çölleşmesi

Devamını Oku
15.03.2025
Korku ve ecel

Korku ve ecel

Devamını Oku
01.03.2025
Kendini gerçekleştiren kehânet ve Antigone

23.02.2025

Kendini gerçekleştiren kehânet ve Antigone

Devamını Oku
23.02.2025
'Yapay zekâ kullanıyorum'

08.02.2025

'Yapay zekâ kullanıyorum'

Devamını Oku
08.02.2025
Dünyanın en büyük sorunu (şimdilik)

01.02.2025

Dünyanın en büyük sorunu (şimdilik)

Devamını Oku
01.02.2025
İhmalkâr

Bolu'da 78 yurttaşımızı yitirmemizle sonuçlanan otel yangınından beri sık duyduğumuz ve sürekli zihnimde tekrar eden kelime: İhmalkârlık.

25.01.2025

Devamını Oku
25.01.2025
Ucubelerin sanatı

Ucubelerin sanatı

Devamını Oku
18.01.2025
Kaliforniya'da suyun başını tutanlar

10.01.2025

Kaliforniya’da suyun başını tutanlar

Devamını Oku
10.01.2025
Genel izleyicinin tragedyası

02.01.2025

Genel izleyicinin tragedyası

Devamını Oku
02.01.2025
Düş adacıkları

Düş adacıkları

Devamını Oku
30.11.2024
Tepkisiz toplum etkisiz siyaset

23.11.2024

Tepkisiz toplum etkisiz siyaset

Devamını Oku
23.11.2024
Tekinsizliğe karışan deli

Birkaç farklı yerde, farklı tonlarda ve farklı cümlelerle bilgi sahibi olduğum bir anektod:

17.11.2024

Devamını Oku
17.11.2024
Çaresizliğin zorbalığı

Çaresizliğin zorbalığı

Devamını Oku
08.11.2024
3F’den tek F’ye

3F’den tek F’ye

Devamını Oku
26.10.2024
4K netliğinde bir çaresizlik

05.10.2024

4K netliğinde bir çaresizlik

Devamını Oku
05.10.2024
Hibrit kimlik ve sanal töreler

29.09.2024

Hibrit kimlik ve sanal töreler

Devamını Oku
29.09.2024
Beyaz yakalı çobanlar

Beyaz yakalı çobanlar

Devamını Oku
22.09.2024
Gölgesinden korkan ülke

Gölgesinden korkan ülke

Devamını Oku
07.09.2024
Hangi geçmiş?

Hangi geçmiş?

Devamını Oku
17.08.2024
X etkisi ve cinsiyet politikası

10.08.2024

X etkisi ve cinsiyet politikası

Devamını Oku
10.08.2024