Tam takım devam

28 Nisan 2025 Pazartesi

Eyüpspor’un Galatasaray karşısında iki iddiası var: Ligde bulunduğu yerin tesadüf olmadığını kanıtlamak ve başkanından teknik direktörüne Galatasaray ile olan yakınlığından dolayı alacağı eleştirilere karşı, bileğinin hakkıyla bir maç çıkarmak. Onlar kendi paylarına üzerlerine düşeni yapıyor. Ama Galatasaray’ın Osimhen’i var! Hem Galatasaray’ı hem de futbol oynamayı çok seven yıldız golcü, genelde tutuk bir futbol sergileyen takımını ateşleyen isim oluyor. Eyüpspor; Galatasaray’ın 29’da Sallai, 56’da Torreira, 71’de Osimhen, 87 ve 89’da Morata’nın gollerine sadece 79’da Claro ile cevap verebiliyor. G.Saray, kayıpsız yola devam etmenin keyfini “tam takım” çıkartıyor.