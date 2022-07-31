2022 Basın özgürlüğü raporu

31 Temmuz 2022 Pazar

Yargıda, 28 Şubat, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarıyla simgeleşen haksızlık ve hukuksuzluklar devam ediyor.

Medya ve gazeteciler üzerindeki baskılar da:

Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı rapordaki bilgilere göre, 2022 yılı da gazeteciler için bir karabasanın devamı oldu.

Bu yılın ilk altı ayını kapsayan raporda yer alan bazı bilgiler şöyle:

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında gazeteciler 350 kez hâkim karşısına çıktı.

56 gazeteci gözaltına alındı.

23 gazeteci ise tutuklandı.

Türkiye’de gazeteciler bu yılı da saldırı, tehdit, yargılama, baskı ve sansür düzeninde karşılamışlar.

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Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 149’uncu sırada olan Türkiye’de gazeteciler haberleri, yazıları sosyal medya paylaşımları nedeniyle işsiz bırakılıyor, tehdit ediliyor, yargılanıyor, tazminat cezalarına çarptırılıyor, hapsediliyor.

Basın İlan Kurumu’nun gazetelere haksız bir şekilde verdiği ilan durdurma cezaları Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) döndü.

Fakat, AYM kararına rağmen BİK ilan kesme cezalarını sürdürdü.

Milletvekillerinin Meclis’te verdiği soru önergelerine ilişkin haberler için bile BİK cezai işlem hazırlığı başlatarak gazetelerden savunma istedi.

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Ekonomide yaşanan kriz gazeteleri de vurdu.

2 yılı aşkın süredir Basın İlan Kurumu’ndan ilan alamayan Yeni Asya Gazetesi, artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetenin sayfa sayısını 8’e düşürdü.

Mart ayının ilk gününde ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı.

32 yıllık Dergâh dergisi kapandı.

Yeniçağ gazetesi Mayıs ayı itibarıyla ekonomik sebepler nedeniyle ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti.

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19 Haziran’da Diyarbakır’da gözaltına alınan 21 gazeteciden 16’sı hâlâ tutuklu.

Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan işyerinde, silahlı saldırıyla öldürüldü.

Onlarca gazeteci haberleri nedeniyle tehdit edildi.

Kayseri’de Deniz Postası TV binası 50 kişilik grup tarafından basıldı.

Ordu Yön Gazetesi internet sayfasında yayımlanan bir haber nedeniyle imtiyaz sahibi Osman Şahin’in ofisini polis bastı, Şahin’e haber kaynağını açıklaması baskısı yapıldı.

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Birçok gazeteci tehdit ve saldırılar ile karşı karşıya kalmasına rağmen, bu saldırı ve tehditlerle ilgili caydırıcı ceza/yaptırım uygulanmadı.

İstanbul’da Halk TV programcısı Levent Gültekin’e 25 kişinin sopalı saldırısıyla ilgili davada mahkeme sanıkların “sosyal ilişkilerini dikkate alarak” cezada indirime gitti. 11 ay hapis cezası verilen sanıklar bir gün dahi cezaevinde kalmadı.

Raporda yer almayan bir olayı, Cumhuriyet yazarı Zülâl Kalkandelen’e yapılan hakaret ve tehdidi de yazının sonuna ayrıca ben ekledim.

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Gözdağı ve baskı amacıyla, AKP’li siyasetçiler ve yakınları tarafından gazetecilere ağır tazminat davaları açıldı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 1 milyon TL’lik tazminat davası açıldı.

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, kendisi ve şirketi hakkında çıkan haberler nedeniyle gazeteciler aleyhine yüz binlerce liralık davalar açtı.

Sözcü Yazarı Çiğdem Toker tamamen belgeli “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısı nedeniyle 30 bin lira tazminat cezasına mahkûm oldu.

Bu arada pek çok siteye ve habere de erişim engeli ve erişim engeline de haber yasağı getirildi.

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Raporda yer almayan ama kamuoyunu çok rahatsız eden bir olay da gazetemiz yazarı Zülâl Kalkandelen’i, av ve avcılık karşıtı yazıları nedeniyle sosyal medyada ağır hakaretlerle suçlayan ve tecavüzle tehdit eden sanığın mahkemece beraat ettirilmesi oldu.