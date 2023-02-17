Bir kahraman: Alev Şahin

17 Şubat 2023 Cuma

Alev Şahin, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde mimardı.

2016 yılında, şehirde yaptığı denetimlerde, inşa ettiği binalarda kalitesiz beton kullanan firmalara ceza kesti ve (FETÖ’cü olduğu iddia edilen) bir firmanın şikâyeti üzerine 6 Ocak 2017 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edildi!

Bunun üzerine Düzce kent merkezinde oturma eylemi başlattı; elindeki pankartta şöyle yazıyordu:

Katil, Hırsız, Darbeci Değilim

İŞİMİ, EKMEĞİMİ

GERİ İSTİYORUM

Mimar Alev Şahin

Bu eyleminden dolayı 235 kez gözaltına alındı ve kendisine “Kabahatlar Yasası”na muhalefetten 100’e yakın, toplam 67 bin lira, idari para cezası kesildi.

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İşte ne denli haklı ve kahraman olduğunu ancak şimdi anladığımız Mimar Alev Şahin @alevsahin81 adlı Twitter hesabından bir bina inşaatındaki sorumluları anlattığı, aşağıda özet olarak alıntıladığım bir tweet dizisi yayımladı.

1) İmar planları ile kentin neresinin konut, neresinin yeşil alan, neresinin sağlık, eğitim amaçlı kullanılacağı belirlenir. Kent planlaması Şehir Plancılarının meslek alanı içerisinde. (Yapılması ve kabulü politikacıların sorumluluğunda E.K.)

2) Örnek yapımız konut olsun. İlgili mevzuatlar doğrultusunda yapının tasarımı, kaç katlı olacağı, çekme mesafeleri vb. doğrultusunda mimar tarafından mimari proje çizilir, imzalanır.

3) Zeminin yapısı jeoloji mühendisleri tarafından incelenir, raporlanır, imzalanır. Hazırlanan Zemin Etüdü inşaat mühendislerinin yapının taşıyıcı sistemini projelendirmesi için kanun niteliğindedir.

4) Kolon, kiriş, döşeme ve temelin büyüklüğü, biçimi, betonun sınıfı, demirin cinsi, sayısı, nasıl bağlanacağı yani yapının omurgası inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır, mimari projeye göre yerleştirilir, çizilir, statik proje imzalanır.

5) Zemin Etüdü, Mimari Proje, Statik Proje, Mekanik Proje ve Elektrik Projesi belediyeye teslim edilerek ruhsat alınır. Ruhsatta proje sahiplerinin ve denetleyenlerin de imzası olur.

6) Kamu binalarını ÇŞB ya da ilgili bakanlık teknik personeli, dışındakileri özel yapı denetim şirketleri denetler ve fenni mesul olarak sorumluluk alır.

7) Yapı oturabilir hale gelince belediyeden ya da özel idareden yapı iskân belgesi alınır.

8) Kamu binalarının projesine ve tekniğine uygun yapılıp yapılmadığını kamu teknik personeli, diğerlerini yapı denetim şirketi denetler.

9) Yapıdaki malzeme (betondan demire, tuğladan cama kadar hepsi) belgelenir, denetim raporları tutulur, dosyasına konur. Ruhsat verenden iskân verene kadar herkes silsile yoluyla yapıdan yasal olarak sorumludur.

10) Yapı denetimi sırasında mutlaka betondan numune alınıp dayanım testine tabi tutulur. Özel beton laboratuvarları aracılığıyla testler yapılır. Çelik yapı ise kaynak noktalarının röntgeni alınır, çelik dayanımı test edilir.

11) ÇŞB yapı denetim şirketlerini, beton laboratuvarlarını, yapı malzemesi üreticilerini (beton, çimento, taş, kum dahil) de denetler. İdari yaptırım, şirketi kapatma, yasaklama yetkisine sahiptir. Yapıda kullanılan malzemenin üreticileri de taşeron firma da yetki alanları oranında sorumluluk taşır.

12) Ayrıca tüm bu süreci belirleyen mevzuatı çıkaran, çarkın nasıl döneceğini, denetimin nasıl yapılacağını belirleyen yasa koyucular (yani politikacılar. E.K.) da sorumluluktan kaçamaz. Bilirsiniz bozuk düzende sağlam çark olmaz.

13) Son söz; betonu değil vatanı sevin, parayı değil halkı sevin!

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Mücella Yapıcı...

Tezcan Karakuş Candan...

Alev Şahin...

Kamu yararını savunurken cezalandırılan mimarların arasından sadece bazı isimler...

Onları unutmayalım!