‘Şahsım Devletinde’ sorumlu da ‘şahıstır’ elbette!

15 Mart 2024 Cuma

Eski adı Twitter olan X sosyal medya ortamında, 12 Mart günü, Sözcü Gazetesi’nin hesabından “AMASYA MERZiFON’DA BiR AKP’Li YÖNETiCiNiN ÜYELERiNE WHATSAPP MESAJI: ‘Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor’” başlıklı bir ileti yayımlandı.

Sözcü Gazetesi yazarı, değerli gazeteci Aytunç Erkin, o günkü köşe yazısında Amasya Merzifon’da bir AKP’li yöneticinin partililere gönderdiği mesajı paylaşmıştı.

Bence haber değeri çok yüksek olan bu yazı üzerinden bir yorum yapmak için, Erkin’in yazısından o bölümü, (elbette kaynak belirterek) kullanmak amacıyla alıntılamak istedim, ama Sözcü Gazetesi, yazının kopyalanmasına izin vermediği için bunu yapamadım.

Onun üzerine, zaten haberi ilk önce görmüş olduğum Cumhuriyet Gazetesi’nde alıntılanmış olan bölüm üzerinden kopyaladığım kısmı sevgili okurlarımla paylaşıp önce olayı belirteyim:

Bu arada ben, kendi gazete yazılarımın olanaklı olduğu ölçüde kopyalanıp paylaşılmasını istediğimi ve bundan onur duyduğumu belirtmeliyim. Aytunç Erkin’in yazısının ilgili bölümünü kopyalayıp paylaşmak istemem, kendisine saygısızlık veya Sözcü Gazetesi’ne haksızlık değil, tam tersine hem Erkin’e hem de Sözcü’ye olan saygımın ve takdirimin ifadesidir.)

Aytunç Erkin’in Sözcü Gazetesi’ndeki yazısının, Cumhuriyet’te alıntılanan ilgili bölümü şu şekilde:

“Her seçim öncesi partiler haberleşme aracı olarak da WhatsApp ağı üzerinden çalışma arkadaşlarıyla grup kuruyor ve oradan bilgilendirmeyönlendirme alıyor.

AKP Merzifon Teşkilatı da çalışmaların bir bölümünü bu şekilde yürütüyor.

Bu çalışma esnasında ‘AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi’ başlıklı grupta yazılan bir bilgiye ulaştım.

Deniyor ki:

Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımız Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclisi üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor.

Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum.’”

Sevgili okurlarım, Erdoğan/AKP iktidarı, Cumhuriyet Rejimi’ni yıktı ama kendi “Şahsım Devleti” Rejimini de kuramadı.

(Biliyorsunuz, “Şahsım Devleti” adını ben koymadım, Erdoğan “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık” diyerek kendisi koydu.)

Ekonomik yapıyı, “Nas” üzerinden iflas ettirdi.

Kendi oligarşisini zenginleştirirken herkesi yoksullaştırdı.

Özellikle işçiler, memurlar ve emekliler geçim sıkıntısı çekiyor.

Hukuk Devleti’ni, iktidardan yana olanlarla olmayanlara farklı muamele edilen ikili bir yapıya dönüştürdü.

Kendisine biat etmeyen herkesi adalet arar hale getirdi.

Kültürü ve ahlakı yozlaştırdı ama yerine kendisi yeni bir kültür ve ahlak koyamadı.

Toplumda, insanların birlikte yaşamalarını sağlayan ortak kültürel ve ahlaki değerleri yok etti.

Şimdi de tarafsızlık yemini etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak şehir şehir dolaşıp AKP’nin belediye başkanı adayları için oy istiyor.

Merzifonlu AKP yöneticisinin, belediye seçimlerindeki propaganda etkinliklerinde, “Şahsının” adının anılmasını istememesi, işte bu durumun yarattığı bir sonuç:

Anlaşılan, AKP’li yöneticiye göre, seçmen artık onun adını duymak istemiyor!