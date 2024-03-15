Emre Kongar
Emre Kongar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Şahsım Devletinde’ sorumlu da ‘şahıstır’ elbette!

15 Mart 2024 Cuma

Eski adı Twitter olan X sosyal medya ortamında, 12 Mart günü, Sözcü Gazetesi’nin hesabından “AMASYA MERZiFON’DA BiR AKP’Li YÖNETiCiNiN ÜYELERiNE WHATSAPP MESAJI: ‘Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor’” başlıklı bir ileti yayımlandı.

Sözcü Gazetesi yazarı, değerli gazeteci Aytunç Erkin, o günkü köşe yazısında Amasya Merzifon’da bir AKP’li yöneticinin partililere gönderdiği mesajı paylaşmıştı.

Bence haber değeri çok yüksek olan bu yazı üzerinden bir yorum yapmak için, Erkin’in yazısından o bölümü, (elbette kaynak belirterek) kullanmak amacıyla alıntılamak istedim, ama Sözcü Gazetesi, yazının kopyalanmasına izin vermediği için bunu yapamadım.

Onun üzerine, zaten haberi ilk önce görmüş olduğum Cumhuriyet Gazetesi’nde alıntılanmış olan bölüm üzerinden kopyaladığım kısmı sevgili okurlarımla paylaşıp önce olayı belirteyim:

Bu arada ben, kendi gazete yazılarımın olanaklı olduğu ölçüde kopyalanıp paylaşılmasını istediğimi ve bundan onur duyduğumu belirtmeliyim. Aytunç Erkin’in yazısının ilgili bölümünü kopyalayıp paylaşmak istemem, kendisine saygısızlık veya Sözcü Gazetesi’ne haksızlık değil, tam tersine hem Erkin’e hem de Sözcü’ye olan saygımın ve takdirimin ifadesidir.)

Aytunç Erkin’in Sözcü Gazetesi’ndeki yazısının, Cumhuriyet’te alıntılanan ilgili bölümü şu şekilde:

“Her seçim öncesi partiler haberleşme aracı olarak da WhatsApp ağı üzerinden çalışma arkadaşlarıyla grup kuruyor ve oradan bilgilendirmeyönlendirme alıyor.

AKP Merzifon Teşkilatı da çalışmaların bir bölümünü bu şekilde yürütüyor.

Bu çalışma esnasında ‘AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi’ başlıklı grupta yazılan bir bilgiye ulaştım.

Deniyor ki:

Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımız Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclisi üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor.

Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum.’”

Sevgili okurlarım, Erdoğan/AKP iktidarı, Cumhuriyet Rejimi’ni yıktı ama kendi “Şahsım Devleti” Rejimini de kuramadı.

(Biliyorsunuz, “Şahsım Devleti” adını ben koymadım, Erdoğan “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık” diyerek kendisi koydu.)

Ekonomik yapıyı, “Nas” üzerinden iflas ettirdi.

Kendi oligarşisini zenginleştirirken herkesi yoksullaştırdı.

Özellikle işçiler, memurlar ve emekliler geçim sıkıntısı çekiyor.

Hukuk Devleti’ni, iktidardan yana olanlarla olmayanlara farklı muamele edilen ikili bir yapıya dönüştürdü.

Kendisine biat etmeyen herkesi adalet arar hale getirdi.

Kültürü ve ahlakı yozlaştırdı ama yerine kendisi yeni bir kültür ve ahlak koyamadı.

Toplumda, insanların birlikte yaşamalarını sağlayan ortak kültürel ve ahlaki değerleri yok etti.

Şimdi de tarafsızlık yemini etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak şehir şehir dolaşıp AKP’nin belediye başkanı adayları için oy istiyor.

Merzifonlu AKP yöneticisinin, belediye seçimlerindeki propaganda etkinliklerinde, “Şahsının” adının anılmasını istememesi, işte bu durumun yarattığı bir sonuç:

Anlaşılan, AKP’li yöneticiye göre, seçmen artık onun adını duymak istemiyor! 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘Şahsım Devletinde’ sorumlu da ‘şahıstır’ elbette! 15 Mart 2024
Erdoğan panikte mi? 14 Mart 2024
12 Mart! 12 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar ‘Şahsım Devletinde’ sorumlu da ‘şahıstır’ elbette!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bu nasıl veda?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Hayvan haklarında büyük utanç
Olaylar Ve Görüşler
Doç. Dr. Savaş Karabulut - Bütçede depremin payı
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Soylu’nun sır buluşması
Özgen Acar
Özgen Acar ‘Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!’
Sertaç Eş
Sertaç Eş Yerel seçimin ipuçları
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Hayallerinin peşinden gittiler...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Ana yüreği
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Kate Middleton nerede?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay İşte hakem bu
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Yerel seçimin düşündürdükleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi

Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!
Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!