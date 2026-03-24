İran’a saldırı ile iyice tırmandırılmış olan Ortadoğu Savaşı 7 Ekim 2023’de Hamas’ın İsrail’e yaptığı saldırı ile başlamadı:

Ortadoğu Savaşı 11 Eylül 2001’de Usame Bin Ladin liderliğindeki El Kaide’nin ABD’ye yaptığı İkiz Kuleler saldırısı ile başladı!

ABD’nin Vietnam yenilgisinden sonra, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde giriştiği savaşlar ve işgaller, 11 Eylül 2001’de, Radikal Terörist İslam Örgütü olan El Kaide’nin İkiz kulelere yaptığı saldırı ile gerekçelendirildi ve meşruiyet kazandı.

Bir başka deyişle, ABD, gerilemekte olan Dünya Egemenliği için askeri operasyonlara gereksinme duyuyor fakat, Sovyetler Birliği çöktükten sonra, düşman bulamadığı için, bu gereksinmesini “meşru” bir kılıfa büründüremiyordu.

İşin siyasal tarafı, Huntington’un Sovyetler’in çöküşünden sonra yazdığı “Uygarlıklar Savaşı” kitabıyla önce İslam uygarlığının, o mağlup edildikten sonra da Çin uygarlığının düşman ilan edilmesiyle çözülmüştü ama fiili bir sıcak savaş başlatmak çok kolay değildi.

Oysa hem Çin’in hızla gelişmesi, hem Rusya’nın yeniden güç kazanması, hem İsrail’in Ortadoğu’daki güvenlik gereksinmeleri, ABD’yi hızla bütün dünyada, özellikle de Asya ve Ortadoğu’da böyle müdahalelere zorluyordu.

Üstelik ABD’nin başını çektiği Dünya Kapitalist Ekonomik Sistemi 1990’lı yıllardan başlayarak özellikle de 2000 sonrasında iyice alarm vermeye başlamıştı.

Özetle Sovyetler’in çöküşünden sonra, düşman üretemeyen ABD, ekonomik ve siyasal sisteminin gerektirdiği sıcak savaş seferberliğini kullanamadığı için, Dünya Egemenliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

İşte Usame ve El Kaide, ABD’nin Dünya Egemenliği için gereksinme duyduğu sıcak savaş fırsatının meşru gerekçesini 11 Eylül saldırısıyla verdi.

Aynen Hamas’ın 23 Ekim 2023 saldırısıyla, İsrail’e bölgede bir savaş başlatma gerekçesini vermesi gibi!

ABD’nin ve İsrail’in Ortadoğu Savaşı, BOP, GOP ve Arap Baharı adlarıyla Ilımlı İslam projesi olarak 11 Eylül saldırısından hemen sonra resmen ilan edilmişti.

Condoleezza Rice’ın 2003 yılında 6 Ağustos’ta Washngton Post’ta yazdığı “Transforming the Middle East” başlıklı makalede söylediği gibi Ortadoğu’daki 22 ülkenin sınırları değiştirilecekti.

Elbette ABD’nin Irak’a doğrudan saldırısı ile başlayan bu projenin Türkiye’yi ıskalaması olanaksızdı:

Nitekim, ABD ordusunun Türkiye üzerinden Irak’a girmesine izin veren 1 Mart 2003 tezkeresinin reddedilmesi ve bu reddin TSK’ye fatura edilmesi ve bunun sonunda:

AKP-FETÖ işbirlğiyle başlatılan Ergenekon, Balyoz, Odatv, Casusluk davaları ile TSK’nin darmadağın edilmesi...

“Ilımlı İslam” projesinin iflas etmesi sonunda ABD’nin Afganistan’da ve Suriye’de, (Ortadoğu’da) Terörist Radikal İslamla el sıkışarak ittifak kurması...

Bütün bunlar olurken de Türkiye’de de bir “Anayasa Darbesi” süreciyle, Çağdaş Üniter Cumhuriyet’ten Orta Çağ’ın din ve Faşizmin etnik temelleri üzerinden bir Türk-KürtArap Federal Devleti’ne doğru bir kampanyanın, Bahçeli tarafından “Terörsüz Türkiye” ve “Barış Açılımı” adlarıyla başlatılması ve Erdoğan tarafından desteklenmesi, doğrudan doğruya, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısıyla ABD-İsrail tarafından başlatılan savaşın serpintileridir!