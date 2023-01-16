16 Ocak 2023 Pazartesi

Onlar, elbette gidecekler.

Yaptıkları onca zulüm, verdikleri onca zarar gideceklerini görmenin öfkesinden.

Psikolojik savaş teknikleriyle toplumun bilinçaltına yerleştirdikleri “Ama onlar gitmez, ne yapar eder gene kalırlar” önyargısı yıkılıyor.

Ne yapsalar ne etseler gidecekler.

Bunu bildikleri için olabildiğince “yerleşiyorlar”.

Apar topar yeni atamalar bunun için.

Yangından mal kaçırır gibi hızlı ihaleler bu nedenle yapılıyor.

Hazine’yi boşaltan ödemeler hep sonrası için.

Gelenler başaramasın.

Gelenlerin eli ayağı bağlı olsun.

Memleket mi? Yansın yıkılsın.

Ülke mi? Her şeyi satılsın. Yabancılara peşkeş çekilsin.

Gidecekler ama böyle gidecekler.

Gelenler de bunu bilerek gelsinler.

Bunu bilerek gelirlerse başarılı olacaklar.

YAPILACAK İŞ ÇOK

Laik Cumhuriyetle başlamanız gerekiyor.

2023: Kuruluşun 100. yılı.

Laiklik, her şeyin zorunlu temeli.

Cumhuriyet, demokrasi, milli irade, adalet, eğitim, uygar yaşam, her şeyin temel ekseni “laiklik”.

Hukuku adalete hizmet eder kılmanız ilk işlerinizden.

Devlet aygıtını partizanlıktan kurtaracaksınız.

Devlet işleri liyakatsiz kadrolardan kurtarılacak.

Milli eğitimi medrese anlayışından kurtarıp laik eğitim çizgisine çekmeniz hemen yapmanız gereken işlerin başında.

Ekonomi paranın sultasından kurtarılıp toplumun yararına olarak yeniden düzenlenecek.

Sadaka ekonomisi yerine üreterek kazanan ekonomi gelecek.

Gelir dağılımı emeğin, emekçinin hakkını veren sistemle yeniden düzenlenecek.

Toplum yaşamı laik eksene uygun biçimde düzenlenecek.

YA TARİKATLAR?

Tarikatlar-cemaatler ülkenin büyük sorunu.

Bu yapıları kapatmak çözüm değil.

Kapatınca yeraltına iner, bütünüyle denetim dışında çalışmalarını sürdürürler.

Yapılacak iş, bu yapıları denetim altına almaktır.

Öncelikle kamu kaynaklarından beslenmeleri kesilmeli, devlet ortaklığı kaldırılmalıdır.

Bu yapılar vakıf ve dernek statüsünde oldukları için idari ve mali denetim altına alınmalıdırlar.

Yatılı ya da gündüzlü okul açmalarına izin verilmemeli, açılmış okullar kapatılmalıdır.

Yeni iktidar cesur ve kararlı olmak zorundadır.

Başarısı da kararlı tutumuna bağlı olacaktır.

Hiç unutmayın.

Bunlar elbette gideceklerdir...