Erman Kunter
Erman Kunter erman.kunter@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Aydınlık karanlık!

16 Nisan 2025 Çarşamba

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Jr. NBA işbirliğiyle geçen hafta sonu Ankara’da U12 finalleri düzenlendi. Düzgün bir organizasyon, DSİ’nin büyük katkılarıyla yapılan bu turnuvayı izledim. Çok yetenekli oyuncular vardı. Özellikle koçların sporculara davranışlarını ve yaklaşımlarını olumlu buldum. Saf bir mücadele, kaybedenlerin ağladığı, tribündeki velilerin olgun bir şekilde maçları izlediği üç gün geçti. İçimden işte sporun aydınlık yüzü bu dedim. Ama birden aklıma son günlerde sıkça dile getirilen maddi menfaat karşılığında bazı oyunculara “torpil” yapıldığı geldi. Duyduğum kadarıyla yargıya taşınmış bu olaylar, aklıma gelince birden keyfim kaçtı. Bu mücadeleyi veren çocukların emeklerini çalmak ne demektir? Anadolu Efes hemen reaksiyon göstererek bazı antrenörlerinin görevine son vermiş. Fenerbahçe Beko iç denetim mekanizmasını harekete geçirmiş. Hâlâ sporun aydınlığa kavuşmasını düşünenlerin olduğunu bilmek bizler için güzel bir motivasyon oldu. Diğer kulüplerin de bu işin peşini bırakmayacaklarını ümit ediyorum.

Ama Basketbol Federasyonu’ndan bir açıklama yapılmadı. Tek açıklama federasyonla organik bağı olduğu bilinen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nden (TÜBAD) geldi. Onlar da “Ne şiş yansın ne kebap” misali bir yazıyı medya ile paylaştı. En azından “Bu konuları araştırıyoruz” diyebilirlerdi. Yoksa izin alamadılar mı? Kulüpler iç denetimi devreye sokarken, federasyonumuz hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Anladığım kadarıyla devşirme oyuncu işine iyice konsantre olmuşlar. Bence FIBA’ya müracaat edip şu anda 1 olan devşirme oyuncu sayısının 3-4 olmasını teklif etsinler tamam olsun.

Sporumuzun karanlık yüzünü Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında bir kez daha gördük. Çok büyük bir farkla başkan seçilmiş olan ve sonrasında kendi isteğiyle istifa eden Hasan Arat’a yapılanlar kabul edilemez. Belki ayrılış şekli hoş olmadı ama en azından divan toplantısında birçok konuya açıklık getirebilecek konuşmasını şiddet yoluyla önlemek ve fiziki tacize maruz bırakmak Beşiktaş gibi bir kulübe hiç yakışmadı. Divan kurulunda korumaların ne işi var? Benim bildiğim divan başkanının ve yönetim kurulunun görevi sağ salim bir şekilde kongreyi yapmaktır. Ama tam tersi oldu. Olayların odağı oldular. Hasan Arat’ın konuşma sırasını 17. sıraya koymak art niyetten başka bir şey olamaz. Başkan Serdal Adalı’dan sonra herkesin beklediği Hasan Arat’ın konuşmasıydı. Bu gidişle kulüpler kendilerine başkan bulamayacak, benden söylemesi.


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