Ve Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka. Bana sorarsınız sürpriz değil. Normal sezonu 1. bitiren takımla 2. tamamlayan ekibin finali olacak. Sezon içinde aralarında oynadıkları maçlar 1-1. İki takım Türkiye Kupası finalini de oynadı. Bu maçı da Sarı-Lacivertliler kazandı. Kâğıt üzerinde Fenerbahçe daha geniş bir kadroya sahip, Euroleague şampiyonu, Türkiye Kupası galibi ve kendine güveni tavan yapmış bir takım. Bence en büyük sorunları belki biraz maç ritimlerini kaybetmiş olabilecekleri. Sertaç’ın oynamama ihtimali bir dezavantaj olabilir. Saha avantajları var. Kota fazlası (4+3) yabancı oyuncuya sahip oldukları için maç kadrosunda kimleri tercih edecekleri önemli olacak diye düşünüyorum.

Beşiktaş ise mütavazı bir bütçeye sahip olmasına rağmen bu sezona damgasını vurdu. Seveni, sevmeyeni var ama koçlarına şapka çıkarıyorum. Takımını sürekli istim üzerinde tuttu. Oyuncularının deyim yerindeyse ensesinde bütün sezon boyunca boza pişirdi. Oyuncuların en büyük düşmanı olan konfor alanına (confort zone) düşmesine izin vermedi. Dar bir kadroyla oynamak bazen avantajdır. Bunu iyi kullandı. Sonuçta Anadolu Efes gibi çok potansiyelli bir takımı eleyip finale çıktılar. En sevdiğim tarafları takım olarak yarattıkları pozitif sinerji. Takım ruhu egoların önüne geçmiş. Hele taraftarı son maçta müthişti. Anadolu Efes çok erken başantrenörünü değiştireceğini, bazı oyuncularla yollarını ayıracağını açıklamasaydı ve önemli sakatları olmasaydı işler değişebilirdi. Ama bütün bunlar Siyah-Beyazlıların başarısını gölgelememeli.

Rakibine göre çok daha iyi maç ritmine sahip Beşiktaş mı yoksa Euroleague kupasını kazanarak hepimizin gurur kaynağı olan ama 8-9 gündür maç yapmayan “Armada” Fenerbahçe mi? Belki böyle bir derbi son yıllarda yokuş aşağı süratle giden basketbola ivme kazandırır. Fenerbahçe ağır basıyor ama Beşiktaş her kazandığı maçtan sonra biraz daha inanacaktır. İlk maç çok belirleyici olacak gibi geliyor.