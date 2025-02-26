26 Şubat 2025 Çarşamba

Futbolda bir derbiyi geride bıraktık.

Artık iş iyice çığrından çıktı.

Oyuncuların çoğu yabancı, maçın hakemi yabancı, VAR hakemi de keza öyle. Biz organizasyonu yaptık (!), eksik kalan, turizm şirketleri tur düzenleyip seyirciyi de dışarıdan getirse tablo tamam olacak galiba! Bence yurt dışından yorumcu da getirelim bari (Pardon 4. hakem Türk’tü). Soru şu? Acaba dünyada bunun bir örneği var mıdır? Futbol Milli Takımımızın kadrosuna bir bakın bakalım. Kaç oyuncumuz Türkiye’de yetişmiş? Burada ırkçılık yapmıyorum. Kimse global dünyadan bana bahsetmesin lütfen. Bu şartlarda bence yavaş yavaş spora olan ilgi düşüyor. Önce ülkemiz sonra dünya.

Okçulukta Avrupa’da ikinci olan sporcumuz var. Alt yazı ile geçiştirdik. Özellikle Anadolu’da keşfedilmeyi bekleyen her spordan gençlerimiz var. İlgiye, bilgiye aç olan antrenörlerimiz var. Bu gidişle çok beklerler. Sporseverler kendi içlerinden yetişmiş idoller arıyor. Bir Metin Oktay’ı, Can Bartu’yu, bir Metin, Ali, Feyyaz üçlüsünü, İbrahim Kutluay’ı bir Harun Erdenay’ı gözlerimiz arıyor, ne dersiniz? NBA dahil bütün dünya, içlerinden yetişmiş sporcuları bazen haketmedikleri derecede bile olsa parlatıyor. Bizde ise tam tersi yapılıyor.

Basketbol konuşmasak olmaz. Önce neredeyse B milli takımı ile oynayan İtalya’ya evimizde kaybettik. Sonra basketbola ayırdığı bütçe hemen hemen bir oyuncumuzun kontratıyla eşdeğer, nüfusu 400 bin civarında olan İzlanda’ya deplasmanda farklı yenildik. Grubumuzda üçüncü olarak 24 takımlı (!) Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Eğer grubumuzda Avrupa Şampiyonası’nın organizatör ülkelerinden biri olsa elenip gidiyorduk. Benim gördüğüm kadarıyla bizim çocuklar milli takıma seçilmenin, oynamanın ne kadar önemli olduğunu anlamamışlar veya anlatamamışız! Tamam oyuncularımızı eleştirelim ama onları motive edip maça hazırlamayanları da unutmayalım. Basketbol deyimiyle maç hava atışıyla beraber biter. Takımı hazırlayamamışız. Milli takımın yapısı farklıdır. Bir kere eksik pozisyonlara transfer olayı yoktur. Elde ne varsa odur. Önemli olan o kadrodan maksimum performansı almaktır. Ancak “bir” oyuncuyu devşirme yoluyla oynatabilirsiniz. Hoş bir türlü onu da beceremedik ya neyse!

Kimse oyuncularını bazı nahoş olaylardan dolayı milli takıma yollamamaya karar veren Fenerbahçe’ye bu faturayı çıkarmasın. Özel uçakla çoluk çocuğu doldurup maça gitmesini biliyorsunuz da en azından özeleştiri yaparsanız çok iyi olur bence. 3-4 oyuncuları elektrik teknisyeni, marangoz, kasap gibi ek işler yapan bir takım olan İzlanda mağlubiyetinin özrü olmaz. Adamlar grubu bizim üstümüzde bitirdi!

