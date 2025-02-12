İmdat kolu

12 Şubat 2025 Çarşamba

Futbolda durumumuz içler acısı. Skandallar bitmiyor. En son Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi olayıyla dünyaya da rezil olduk. Yabancı VAR hakemi getirdik o da kesmedi. Şimdi yabancı hakem konusu gündeme geliyor. Bu bir çözüm mü? Nasılsa bir şey buluruz. Hakemin dedesinin bizim topraklarda doğduğundan (!) soyağacının araştırmasına kadar işler büyüyebilir gibi geliyor bana.

Büyük bir futbol ülkesi hiç değiliz. Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyoruz. Masraftan başka bir işe yaramayan, ülkesini veya ismini bile bilmediğimiz takımlarla adı Avrupa kupası olan maçlar oynuyor kendimizi kandırıyoruz. Yalnız futbol mu? Bütün sporların durumu vahim. Bunun nedeni sporun liyakatli ellerde olmaması. Böyle seçim sistemiyle ancak böyle yöneticiler seçilir. Yıllardır federasyon seçimlerinde bu hazirun denilen saçma delege yapısıyla yalnız futbolda değil, başta basketbol olmak üzere diğer sporlarda bir yere varılamayacağını yazdık çizdik durduk.

Türkiye’de spor çok kötü yönetiliyor. Bütün spor katmanlarıyla beraber bir spor yasası yapmak elzemdir. İlk yapılması gereken de federasyon seçimlerindeki delege yapısını değiştirmek olmalı. Oy verdikleri federasyon başkan adaylarının ismini bilmeyen, takım sporu veya bireysel spor olduğunun farkında olmayan bir delege yapısından bahsediyorum. TBF’ye (Türkiye Binicilik Federasyonu) aday olan bir şampiyon binicinin, TBF’nin (Türkiye Basketbol Federasyon) yönetim kuruluna seçildiğini bile gördük! Öyle veya böyle seçilmiş ama başarılı olmuş federasyon voleybol. Geçmişine bakarsanız çok uzun soluklu bir projeyi devam ettiriyorlar. Voleybol Federasyonu başkanlığı döneminde bu temelleri atan Ahmet Gülüm’ü bir kez daha tebrik ediyorum. Onu takip eden başkanlar da bu plan ve projeyi sürdürerek başarılı oldular.

Bir çift lafım, çok uzun süren bir kış uykusunda olan Milli Olimpiyat Komitesi’ne. Bildiğim kadarıyla 15 Mart’ta seçimleri var. Artık statükolarından silkinip yepyeni projelerle ortaya çıkmaları gerekiyor. Dinamizm en büyük eksikleri. Bütün dünyada ülkelerin Olimpiyat komiteleri sporun en üst organıdır. İlk düğme yanlış iliklenirse her şey yanlış olur misali trenin imdat kolunu çekme zamanı geldi ve geçiyor.