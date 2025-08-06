Altyapı milli takımlarının şampiyonaları bitmek üzere. Gördüğüm kadarıyla en iddialı olduğumuz U16 takımımız önümüzdeki günlerde sahaya çıkacak. Kızlar ve erkeklerde İspanya ile Fransa diğer ülkelerle arayı açmayı sürdürüyor. Biraz İtalya ve Sırbistan kıpırdadı ama aradaki fark pek kapanacak gibi görünmüyor. Biz de orta sıralarda boğuşuyoruz. Bazı şeyler iyi yürümüyor galiba! Altyapılarda spor okulları ile çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu okulların federasyon denetimi var mı? Emekçi antrenörlerimiz çabalıyor. Ama yetmiyor. Ara niye bu kadar açıldı? Analize muhtaç bir durum. Bence bir an evvel özellikle altyapı antrenörlerinin eğitim sistemini masaya yatırmamız gerekiyor.

Benim gözlemim şu; atletizm ve tempo eksikliğimiz var. Arayı açan ülkelerde genç oyuncuların fiziksel ölçümlerine büyük önem veriliyor. Bu ölçümlerde sporcuların fiziksel eksikleri belirleniyor ve en önemlisi bunları geliştiren programlar yapılıyor. Ama basketbolumuz büyük bir kısır döngü içinde.

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Takımımız Bormio’ya kampa gitti. Kamp kadrosu kamuoyu ile paylaşılmadı! Önce Panatinaikos’tan Nunn devşirilmeye çalışıldı. Olmayınca geçen turnuvaya katılmayan, Türk oyuncu statüsü elinden alınan ve tu kaka olan Shane Larkin kadroya alındı. Ne prensip ama! Teknik kadro bu kez de kampa katılmayan Larkin’e izin verdiğini duyurdu. Federasyon ise ufak bir sakatlığı olduğundan kampa katılmadığını açıkladı. Neye inanacağımızı şaşırdık. Alperen ve Adem’in kampa niye katılmadığıyla ilgili bir açıklama bile yapılmadı.

Bizden çok daha fazla NBA oyuncusunu kadrosunda bulunduran Fransa bu işlere çözüm bulmuş. Hem takım ruhunu korumak hem de prensiplere uymak adına “Chart” diye bir nevi kontrat geliştirmişler. Oyuncularla, belli olan programlar üzerinden bir anlaşma yapılıyor. Bu kontratı imzalayan oyuncular milli takım kadrosuna alınıyor. Son olarak aklıma gelen bir önemli soru var: Geçen sezonu yabancı statüsünde geçiren Larkin bu sezonu Türk statüsünde mi oynayacak? Wilbekin de aynı durumda. Diğer kulüpler bu konuda ne düşünüyor? Merak ediyorum.