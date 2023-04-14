Sporda değişim

14 Nisan 2023 Cuma

Ülkemiz seçim atmosferine girdi. Gayet doğal olarak vaatler çarpışıyor. Genel hava toplumun bütün katmanlarında bir değişim beklentisi. Sporun sırf uyuşturucu ile mücadelenin bir aracı olmadığını ve yalnızca futbolun değil, başta olimpik sporlar olmak üzere bütün branşları kapsayan bir yasanın süratle çıkarılması gerektiği ortada. Gözlediğim kadarıyla okula gitmenin boş zamanları değerlendirme, uyuşturucuyla mücadelenin spor yapılması ile çözüleceğini düşünen bir toplum oluyoruz.

İSTİHDAM ALANI!

Sporun ana kurallarını, ABD’yi ayrı tutarsak bütün ileri ülkelerde devlet belirler. Yürütme değişebilir ama sporun politikası değişmez. Ama bizde spor “kadrolaşma ve kendine yakın görüşlüleri liyakat, bilgi ve birikim göz ardı edilerek” istihdam alanı olarak görülüyor.

KÜLAHIMA ANLATIN

Belediyelerin şeffaflıktan uzak üst düzey takım kurmasından tutun da esas görevi hizmet olması gereken, verdiği hizmet karşılığı halktan topladığı parayla varolan devlet kurumlarının takımlarına kadar ne ararsan bizde mevcut. Şimdi bana “Spora hizmet ediyoruz” (!) derseniz cevabım çok basit “Külahıma anlatın”!

Federasyon seçimlerinin delege yapısı ayrı bir komedi. Basketboldan bir örnek vereyim. Son 2 yılın Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’in 3 delegesi varken bir kamu kuruluşunun kulübünün 4 delegesi oy kullanıyor. Hakemlerin, milli sporcuların, antrenörlerin kısacası emekçilerin hiç oy hakkı yok. Ha unuttum nasıl çekildiği belli olmayan kura ile belirlenen (!) bazı oylar var. Federasyonlardan, sporu tabana yaymaya, okul spor politikasına kadar silbaştan yapılacak çok şey var.

POLİTİKAYI UZAK TUTUN

Beni ümitlendiren en önemli şey bunları yapmak için her zaman büyük engel görünen parasal bir kaynağa fazla bir gereksinim olmamasıdır. Önemli olan doğru plan yapıp bunu hayata geçirmektir. Başlangıç için federasyon seçimlerinden politikayı uzak tutun, 50 bin beden eğitimi öğretmenine yeterli branşlaşma eğitimini sağlayın, işin içine çekin, özel spor okullarına çekidüzen verin ve onların kulüpleşmesini kolaylaştırın. Sendikalaşmayı destekleyin ve bu sayede bütün katmanlara söz hakkı sağlayın. Şu an için aldığım duyumlar bu konuda parça parça bazı çalışmaların yapıldığını gösteriyor. Bunları kısa sürede bir araya getirmek şart.

SİZİ HAYATA HAZIRLAR



Spor kendinizle veya rakiple rekabeti geliştirir. Bu sayede sizleri hayata hazırlar. Fransız basketbol lig kurulunun son aldığı karar rekabete büyük bir örnek. Kulüplerin sporcu kontratlarına tavan getirildi. Amaç milli ligde çekişmenin artması. Belki bu karar Avrupa ligindeki sonuçları negatif etkileyecektir ama onların önceliği bu değil. Daha sonraki yazılarda bu konuyu detaylı bir şekilde mercek altına alırız.

