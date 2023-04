Rahmaninov’un 150. yılı

11 Nisan 2023 Salı

İBB Cemal Reşit Rey Salonu her yıl olduğu gibi “ihale” nedeniyle neredeyse iki aydır kapalıydı. Kentimizin en güzel akustikli salonunun sezon ortasında kapatılması müzikseverleri şaşırtıyor. Bu yıl dünyanın bütün sanat merkezlerinde doğumunun 150.yılı kutlanan büyük Rus besteci Rahmaninov var. Biz de CRR’nin açılış konserinde bestecinin 2. Piyano Konçertosu’nu, müthiş bir Rus piyanist, Dmitriy Şişkin solistliğinde, salonun genel sanat yönetmeni şef Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’ndan dinledik. Şişkin upuzun parmakları ve güçlü tekniğiyle son derece etkileyiciydi. Orkestra da besteciye ve soliste uyan, ateşli bir eşlik sergiledi. Sonraki Rahmaninov konserinde ise bizim Moskova Konservatuvarı’nda eğitim görmüş, Rus müzik kültürü almış, üstün piyanistlerimiz “iki piyanoda dört el” başlıklı bir Rahmaninov şöleni sundular. Bu piyanistleri uzun yıllar boyunca yakından izledim. Her birisi tutkulu, ciddi çalışan ve öğrenci yetiştiren değerli sanatçılar. Bu konser iki yıldır hazırlandıkları büyük bir Rahmaninov projesinin ilk ayağıydı. En büyük yük Kandemir Basmacıoğlu’na düşmüştü. Gökhan Aybulus, Başar Can Kıvrak, Özgür Ünaldı ve Cem Babacan iki piyano ve dört elde kendilerini gösterdiler. Yapıtları kronolojik olarak sıralamışlardı. Dünya sahnelerinde bile zor bulunan bir özenle hazırlanmış bir proje. Şimdi aynı grup 30 Nisan’da Süreyya Operası’nda, Rahmaninov’un solo yapıtlarını çalacak.

ANDANTE DERGİSİNDEN RAHMANİNOV SAYISI

Andante dergisinin nisan sayısını mutlaka okuyun. Çok özenli bir Rahmaninov sayısı hazırlanmış. Yirmi yıldır nice zorluklara karşın özenle basılan derginin editörü Serhan Bali’nin önsözde dediği gibi bu sayıyı baştan sona okursanız Rahmaninov’u daha iyi tanıyacaksınız. Aydın Büke, bestecinin yapıtlarını bilge bir yaklaşımla ele alıyor. Özgür Ünaldı 2. Piyano Konçertosu’nun yanı sıra çok az çalınan 1. Konçertosu’nu anlatıyor. Murat Özkoyuncu “Tükenişten Zafere Giden Uzun Yolculuk”ta bestecinin yapıtlarını yaşam çizgisine göre inceliyor; Ayşe Öktem “Bir Demet Melodi, Biraz da Opera” derken bestecinin deneyimli orkestra şefliğine de değiniyor. Yiğit Günsoy “Opera Eserleri”ni ve Ahmet Makal da kendi koleksiyonundaki Rahmaninov yapıtlarını anlatmış.

ZORLU’DAKİ BİFO KONSERİNDE ‘BİRAZ DA GÜLDÜK MÜ’?

Konserden çıkarken herkes birbirine bakıyordu. Konserin çağrısında “Biraz da gülelim” yazıyordu. Sahnede Igudesman ve Joo adlı iki müzisyen çeşitli komiklikler yapıyorlardı. Gülmesine güldü izleyiciler. Ancak bu çok değişik etkinlik bir konserden çok bir gösteriydi. BİFO’nun konserlerini kaçırmayan klasik müzikseverler için dozu kaçmış bir eğlenceydi. Sacha Goetzel yönetimindeki topluluk epey yoruldu sanırım. Klasik müziğin ağırbaşlı özelliğini hafifleterek durmadan aynı esprilerle sahnede bir koşmaca sürüyordu. Göbek atmaktan havalara zıplamaya kadar bir devinim. Onca yıl bin bir emekle kurulmuş ve ülkenin en iyi orkestralarından birisi olmuş BİFO’dan beklemediğimiz bir “üslup”.

Neyse önümüze bakalım: Yarın akşam BİFO’yu Lina Gonzalez-Granados adlı değerli bir hanım şef yönetiyor. Ünlü piyanist Denis Kozhukhin, Brahms’ın 1. Piyano Konçertosu’nu çalıyor. Ve yine Rahmaninov dinleyeceğiz: İkinci Senfoni.