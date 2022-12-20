Adını soyadını değiştirmek isteyenler için son gün: 24 Aralık

20 Aralık 2022 Salı

Bir arkadaşım soyadımı yanlış telaffuz ediyorlar diye değiştirmeye karar veriyor. 24 saat geçmeden yeni soyadının onaylandığını da bankaya gittiğinde gişe memurundan öğreniyor.

Soyadı bu kadar kolay değiştirilmese yazılacak bir konu değildi. Oturduğun yerden aç e-Devlet'i, adını, soyadını değiştir. Sabah kalktığında bambaşka bir insan olarak hayata başla...

Tabi arkadaşımı bir panik havası alıyor. Doğruca kendini kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğünde buluyor. “Ben soyadımı e-Devlet'ten değiştirdim. Sabah kalktım soyadım değişmiş. Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Beni arar onayımı sorarsınız zannettim. Ben yeniden eski soyadımı istiyorum” diyor.

Nüfüs müdürlüğü ise şu sözlerle cevap veriyor: “Artık çok geç. Yeni soyadınız hayırlı olsun. İlla eski soyadınızı yeniden almak isterseniz de mahkemeye başvurmanız gerekir.”

Evet, e-Devlet ad ve soyadı değişikliğinde şaka yok. Bakalım adımı, soyadımı değiştireyim nasıl oluyor dediğiniz anda, sabah kalktığınızda bambaşka biri olarak uyanıyorsunuz.

Bu kanun 2017 yılından beri uygulanıyor. Bu süre içinde verilen hizmetten 500 bine yakın kişi yararlandı. 300 binden fazla kişi soyadını, 200 bine yakın kişi de adını değiştirdi.

İş sadece ad soyad değiştirmekle kalmıyor. İlk başta nüfus cüzdanı, sonrasında da ehliyet, üzerinize kayıtlı tapular, arabanızın ruhsatı, banka kartları… Kısacası her şey sil baştan yapılıyor.

Şimdi bu yazımı okuduktan sonra hemen e-Devlet'e girip, bakalım doğru mu diyerek adınızda veya soyadınızda değişiklik yapmaya kalkmayın. Oluyor.