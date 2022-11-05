Gündem değişti, artık parası olana lüks araç var, yeni hüsran bankalarda

05 Kasım 2022 Cumartesi

Merkez Bankası’ndaki döviz miktarının azlığı otomobil sektörünü de ister istemez etkilemişti. Hükümet döviz rezervlerini korumak istiyor. Çünkü dövizin en çok harcandığı alanlardan biri lüks otomobiller.

Çip krizinin etkisi de bu yüzden hükümete yaramıştı. Otomobil ithal eden şirketler istedikleri sayıda ve modelde araba getiremiyordu. Binlerce alıcı da araç almak için sırada bekliyordu.

Şimdi ne oldu da lüks araç firmalarında araç bulunur hale geldi. Artık otomobil var ama araba alabilen sayısı azaldı. Bu da zenginlere yaradı.

BİR BAŞKA HÜSRAN

Bir araç için aylar önce sıraya girenler, satış temsilcileri aradıklarında kısa süreliğine mutluluk yaşayanlar, bankalara kredi çekmeye gittiklerinde hüsrana uğradılar. Araba vardı kredi yoktu.

Aylardan beri lüks araç almak isteyenler bankalar kredi vermediği için hayallerine kavuşamadılar.

Elde kalan araçları galerilere teklif eden satış elemanları burada da devletin koyduğu 6 ay ve 6 bin kilometre sınırına takıldılar.

Nadiren satış yapan satış elemanları, aylardan sonra gelen otomobil ya da cipleri satıp ceplerine biraz da olsa ekstra prim koyacaklardı. Bankaların azizliğine uğrayan satış elemanları primlerinden de oldular.

Otomobil almak için bankaya gidenlere kredi vermeyen bankaların faiz oranı kaç biliyor musunuz? Aylık yüzde 3 civarında. Doğuş Finans’ta bile aylık faiz oranı 4.19.

BAYİ FİYATINA BULABİLİRLER

Boşta kalan arabaların da alıcısı bankada parası olanların oldu. Finansal sıkıntı çekmeyenler

en üst düzeyde lüks marka araçların bayilerini arayıp tam istediği özellikleri barındıran araçları alamasa da en azından ayaklarını yerden kesecek araçlarına bayı fiyatıyla ulaşabiliyor.

İstenilen rengi bulamama sorunu ise devam ediyor. Bunun yanında en lüks segment araçlarda sorun büyük. Ferrari, Porsche ve Land Rover gibi araçların bayileri büyük stres altında. Orada da yüzlerce zengin müşteri nakit parayla araba almak için sırada bekliyor. Bilhassa Land Rover’ın yeni Range Rover’ını almak isteyenler bayiye listenin üstünde para teklif etmekten bile çekinmiyorlar.