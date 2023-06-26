Lüks segmentte elektrikli araba alana vergi avantajı
3 sene önceydi.
Elektrikli arabalarda piyasada Porsche Taycan rüzgârı esiyordu.
Hali vakti yerinde olanların hepsi Porsche Taycan’ın peşindeydi.
Araya adam sokanlar, Ferit Şahenk’i arayanlar…
Hiç unutmuyorum bu arabaya yazılanlardan biri de bendim. İstanbul’da yazılacak bayi bulamıştım. Ben de Bursa Doğuş'ta sıraya girmiştim.
O zamanki parayla araç 1.600.000 TL’ye geliyordu.
Araba elektrikli olduğu için yüzde 15 ÖTV ile satılıyordu.
Bu oran böyle lüks bir araç için büyük avantajdı.
Aynı segmentte benzinli veya dizel bir araba almaya kalksanız ödeyeceğiniz ÖTV yüzde 220’ydi.
O dönem Porsche Taycan alanlar araçlarına hem bindiler hem de büyük bir kârla sattılar.
Devlet tabii ki kısa bir süre sonra aradaki haksız rekabeti gördü.
Bir nebze de olsa bu haksız rekabeti kaldırmak için elektrikli araçlardaki ÖTV oranını yüzde 300 artırarak yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkardı.
Ama unutmadan söyleyeyim. Piyasa bu artışın olacağını çoktan öğrenmişti.
Biniciler, galericiler önlemlerini çoktan almıştı.
LÜKS SEGMENTTE CAZİP VERGİLENDİRME
Elektrikli araba kullananların en büyük sıkıntısı menzildi.
Porsche Taycan’dan önce piyasada olan elektrikli araçların menzili 200 - 250 km’ydi.
Porsche Taycan ile menzil 300 -350 km’ye çıktı.
Yine de şehir içinde kullanmak isteyenler için ideal olan bu menzil, şehir dışına seyahat edenler için tedirginlik yaratıyordu.
Elektrikli araçlarda yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen lüks araç segmentinde ÖTV’sinin düşük kalması elektrikli araçlara olan rağbeti artırıyordu.
Aynı segmentte bir araca yüzde 220 ÖTV verip sahip olmaktansa elektrikli bir araca yüzde 60 ÖTV verip sahip olmak cazip geliyordu.
Düşünün Porsche Taycan’a 7.000.000 TL’ye sahip olurken aynı segmentteki Mercedes S400’e 12.000.000 TL’ye sahip oluyorsunuz.
Bu rakamlar orta sınıf araçlarda da kendini gösteriyor.
Şu anda alabileceğiniz en düşük fiyatlı araç Fiat Egea. Yüzde 70 ÖTV ile satılıyor. Aracın başlangıç fiyatı manuel vitesli 550.000 TL. Ama ne yazık ki böyle bir araç gelmiyor. Alacağımız en ucuz Fiat Egea 700.000 TL.
Düşünün 700.000 TL’lik bir araçta yüzde 70 ÖTV alınırken lüks segmentteki 5.000.000 TL’yi bulan elektrikli araçlardan yüzde 60 ÖTV alınıyor.
TÜRKİYE'DE SATIŞLAR ARTIYOR
Elektrikli araba piyasında markalar da yerini hızla alıyor.
Neredeyse bütün markalar segmentlerindeki bütün araçların elektriklisini de üretmeye başladılar.
Elektrikli araç konusunda şu ana kadar adım atmayan tek marka var. O da Land Rover. İngilizler bu konuda biraz temkinli. Bakalım onlar ne zaman değişime ayak uyduracaklar.
Ülkemiz elektrikli araba satışlarında dünyada olduğu gibi her yıl artış gösteriyor.
2021 yılında 2 bin 849 elektrikli araç satılırken 2022 yılında 8 bin 210 elektrikli araç satıldı.
Elektrikli araba satışlarında ise BMW markası öne çıkıyor.
Ülkemizde 2022 yılında en çok satılan elektrikli araba modeli BMW'ye ait.
BMW IX modeli 1.502 adetle en çok satılan araç oldu.
Aşağıda kw’sına göre markaların elektrikli araçlarda başlangıç satış rakamlarını yazdım.
Bunların içinde ÖTV oranı yüzde 10 olan da var yüzde 40, yüzde 60 olan da...
Türkiye’nin markası TOGG’un rekabet koşullarında önde olması için onun da ÖTV oranı yüzde 10.
Renault Zoe 1.146.000 TL
Hyundai Kona Electic 1.250.000
Peugeot e-2008 1.230.000 TL
Mini Cooper SE Electric 1.190.000 TL
Volvo XC40 Recharge 1.970.000 TL
BMW iX3 eDrive20 3.917.000 TL
Jaguar I-Pace 3.975.000 TL
Mercedes EQA 1.970.000 TL
Audi e-tron 3.247.000 TL
Porsche Taycan 7.000.000 TL
ÖTV VE KUR ALARMI
Dünyada benzinli araba satışlarında ise 2022 yılının en çok satılan markası Toyota oldu.
Toyota Corolla da 1 milyon 120 bin adetle en çok satılan model oldu.
Yazımın sonunda sizinle önemli bir bilgi daha paylaşmak isterim.
Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek hakkında otomotiv piyasasında şu sıralar en çok konuşulan konu, Sayın Bakan'ın ÖTV oranlarında en kısa zamanda değişikliğe gideceği.
O zaman bayramdan sonra hem dövizdeki yükseliş hem de bunun üzerine ÖTV oranlarında artış yaşanırsa araba fiyatlarındaki yüksek artışlara hazır olun.
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