'Ben olamadım o olsun'!

28 Haziran 2024 Cuma

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün açıklanıyor.

Yaklaşık bir milyon öğrenci için Temmuz ayı, tercih ve kayıt heyecanı ile geçecek. Anne-babalar, en çok da anneler, çocuklarından daha çok kaygılanacak, sürekli ''daha iyi okul'' için uğraşacak. Daha yüksek puanlı okul, her zaman ''daha iyi'' okul olmuyor ama gel de bunu annelere anlat!

Bu süreçte çocuklara pek de fikirleri sorulmayacak, tek kriter ''puanın yettiği en üstteki okul'' olacak.

''Çocuğun, onun için çok istediğin bu okulda acaba mutlu olacak mı?'', ''Daha düşük puanlı diye küçümsediğin okuldaki öğretmenler belki de çocuğunun ufkunu açacak'', ''Çocuğun hayalindeki meslek için senin istediğin okul pek de uygun olmayabilir'' gibi cümleler annelerin bir kulağından girip, diğerinden çıkacak.

Birkaç yıl önce çok yakın tanık olduğum bir örnek vereyim. Öğrencinin puanı Nişantaşı'nda bir anadolu lisesine yetiyor, kayıt yaptırılıyor, okul çok beğeniliyor. Sınıflardaki öğrenci sayısı az, küçük, butik bir okul. Çocuk mutlu, anne mutlu ama birkaç gün sonra anlıyoruz ki anne pek de mutlu değilmiş! Biraz daha yüksek puanlı anadolu lisesinde kontenjan boşalınca öğrencinin itirazlarına rağmen ''burası daha yüksek puanlı ama'' diyerek kayıt o butik okuldan alınıp daha kalabalık olan anadolu lisesine alınıyor. Çocuk mutsuz, anne sonraki yıllarda pişman ama geçmiş olsun.

Bu sistemde zaten paranız yoksa iyi eğitim alma şansınız düşük, seçenekler az. Bir de üstüne ''daha yüksek puan'' hırsını eklemek çocuk için her zaman iyi olmuyor.

Anne-baba kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığı, yakında başlayacak tercih süreci için bu yıl ilk kez ''Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı. Velilere öneriler şöyle:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin. Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz. Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkânları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz.

Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. 'Ben olamadım, o olsun' anlayışı yerine, çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."