Senin mikrobiyotan ne diyor?

11 Haziran 2024 Salı

Mikrobiyata da neymiş? Bilenler var ama hâlâ bilmeyenler de oluyor.

Son yıllarda sağlık camiası bağırsaklara, bedenimizde yaşayan iyi ve kötü bakterilere kafayı takmış durumda. Probiyotikler, prebiyotikler, simbiyotikler… Kim bunlar? Neden bu kadar önemliler? Açıkçası ben yıllar önce, taa okul yıllarında bu konuları derste işlerken ve dinlerken çok ilginç bulmuştum ama aslında bu kadar önemli bir noktaya geleceğini bilemezdim. Sonuçta beslenme, bedenimizdeki etkileri her zaman şaşırtıcı gelmiştir bana..

Besinler ile bedenimizi daha iyi ve daha kötü hale getirebiliriz. Bu ne kadar ilginç? Bildikçe daha da içine giriyorsun. Ve günün sonunda geldiğin noktada benim karşıma şu cümle çıktı. “Her cevap kişisel!” Ama nasıl! Yani nasıl oluyor da bir diyete bir beden muhteşem yanıt verirken diğeri aynı liste ile kilo alıyor. Biri çok enerjik hissederken diğeri yataktan kalkamıyor. Neden bazılarımız otoimmun hastalıklara yatkınız? Bazılarımız neden bu kadar alerjik?

Elbette hastalıkların, sağlık durumumuzun, ruhsal durumumuzun değişimine sebep olan bir sürü etken var ama size tüm bunları yöneten büyük bir topluluk olduğunu söylesem? Bedenimizde yaşayan bakteriler! Çok kalabalıklar ve emin olun bu söylediğim herşey için bir etkileri var. Bazı konularda daha fazla söz sahibi olabilirler! Bazılarını da yeni yeni keşfediyoruz. Gelin size önce bu terimler ne demek yazayım.

PROBİYOTİK

Özellikle sindirim sisteminiz için iyi olan canlı bakteri ve mayalardır. Bakteri deyince hastalıklara neden olan mikroplar zannedebilirsiniz. Ancak vücudunuz hem iyi hem de kötü bakterilerle doludur. Probiyotikler genellikle "iyi" veya "yararlı" bakteriler olarak adlandırılır çünkü bağırsaklarınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Çok fazla çeşit var ama en yaygın olanlarına örnek vermek gerekirse onlar da şöyle:

Laktobasil: Bu en yaygın probiyotik olabilir. Yoğurtta ve diğer fermente gıdalarda bulacağınız probiyotiktir. Bu tür probiyotikler ishale yardımcı olabilir ve sütteki şeker olan laktozu sindiremeyen kişilere yardımcı olabilir.

Bifidobakteriyum: Bazı süt ürünlerinde bulabilirsiniz. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve diğer bazı durumların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Saccharomyces boulardii: Probiyotiklerde bulunan bir mayadır. İshal ve diğer sindirim sorunlarıyla mücadeleye yardımcı olabilir.

Prebiyotik: Bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerin besinlerine de prebiyotik deriz. Vücudun sindiremediği karbonhidratlardır. Bakteriler kullanabilir ve onları beslemiş olurlar.

PROBİYOTİK - PREBİYOTİK AYRIMI

Probiyotikler yoğurt ve turşu gibi besinlerde bulunur. Prebiyotikler tam tahıllar, muz, yeşillikler, soğan, sarımsak, pırasa, soya fasulyesi ve enginar gibi besinlerde bulunur. Ayrıca probiyotikler ve prebiyotikler besin takviyesi olarak da temin edilebilmektedir.

SİMBİYOTİK NEDİR?

Birbiri ile uyumlu olan probiyotikler ve prebiyotiklerin bir arada olmasına simbiyotik denir.

POSTBİYOTİK

Postbiyotik terimi, vücudunuz hem prebiyotikleri hem de probiyotikleri sindirdikten sonra geride kalan atığı ifade eder. Sağlıklı postbiyotikler, B ve K vitaminleri, amino asitler ve antimikrobiyal peptitler olarak adlandırılan, zararlı bakterilerin büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olan maddeleri içerir. Kısa zincirli yağ asitleri adı verilen diğer postbiyotik maddeler sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olur.

Mikrobiyata: Bedenimizde yaşayan tüm bakterilere denir.

Daha fazla kavram ile kafanızı karıştırmayayım ama bu konuyu anlatmaya devam edeceğim belli. Çünkü madem bedenimiz hakkında bu kadar çok karar veriyorlar, biz de onları daha çok dinleyelim.

Peki ya senin mikrobiyatan ne diyor?