UEFA'nın cezası CAS'tan döner mi?

04 Haziran 2020 Perşembe

UEFA'ya göre Trabzonspor uzlaşma anlaşmasında "5 milyon Euro harcayacağım" demiş, ancak 17 milyon Euro harcamış...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, basın toplantısında rakamlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermedi. "UEFA yanlış değerlendirme yaptı" demekle yetindi.

UEFA'nın tespiti bu. Bu tespit doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. CAS'taki yargılamada her şey net olarak ortaya çıkacak.

Trabzonspor "bütçeye uydum. 5 milyon Euro harcadım" diyecek.

Bakalım hesabı kim doğru yaptı?

Trabzonspor mu yoksa UEFA mı?

Taraflar CAS’ta bütün belgeleri ortaya koyacak. Trabzonspor 5 milyon Euro harcadığını ispatlamaya çalışacak. UEFA ise 17 milyon Euro harcadığını kanıtlama uğraşında olacak.

UEFA'nın önceden cezanın geleceğini bildirmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce uzlaşma anlaşması yapılmış. Kulüp olarak söz verilmiş. İnsan nasıl ki verdiği çeki, senedi ve sözü unutmaması gerekiyorsa, Trabzonspor da uzlaşma anlaşmasını unutamaz. Karşı taraftan uyarı bekleyemez. Hesabını kitabını iyi yapacak. UEFA da günü ve saati gelmiş, Trabzonspor'un yaptığı harcamaları denetime tabi tutmuş.

Hani borcunuz olur, kapatıp cezayı ortadan kaldırma ihtimaliniz vardır, "bizi niye uyarmadınız" diyebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Bir yıllık harcamalarınızı kapsıyor. Sorun UEFA ile Trabzonspor arasında yapılan planlamaya uyulmaması.

CAS'taki yargılamada iki taraf da hesaplarını ortaya koyacak...

Benim merak ettiğim şu;

Yapılan harcamalar UEFA'ya nasıl bildiriliyor?

Ki, Trabzonspor'un hesaplamada hata yapacağını düşünmüyorum. Mutlaka bütçeyi UEFA'ya yaptığı taahhütlere göre denkleştirerek bildirmiştir.

Acaba Trabzonspor haricinde bu işi kurcalayanlar mı oldu? Örneğin TFF'den başka belgeler mi sızdırıldı?

Bence işin can alıcı noktası burası...

Trabzonspor'un hiç kimseye borcunun olmaması başka bir şey, uzlaşma anlaşmasına uyulmaması başka bir şey.

CAS'taki duruşmada finansal veriler ortaya konacak, hukuki savunma yapılacak.

Eğer UEFA'ya verilen söze uygun harcama yapıldığı kanıtlanırsa hiç bir sorun olmaz. Trabzonspor'un aldığı Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası kaldırılır...

Aksi durumda 17 milyon Euro harcadığı kalemler doğru kabul edilirse kimse Trabzonspor'un ceza almasını önleyemez.

Trabzonspor Hukuk Kurulu eski Üyesi Hakan Orhan; UEFA CFCB'nin Trabzonspor'a verdiği ceza şekli sebeplere dayanıyor. Amiyane tabirle elmayı gelir sayma, armutu da gider say denmiş.TS aslında limitlere uydu ama UEFA elma ve armudu hesaba katarak limit ihlali saymış. Amacını aşan bir ceza olmuş. Umarım CAS'tan döner" diyor.

Bekleyip göreceğiz...