Hasan Al
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Trabzonspor’u kenetleyen 3 puan

12 Haziran 2020 Cuma

3 ay ara çok ciddi bir süre. Bu sürede takımı formda tutmak gerçekten zor iş. Hüseyin Cimşir zoru başarmış. Trabzonspor'un form durumu gayet iyi. Özellikle üzerine çok yük binen oyuncuların dinlenme fırsatı bulması büyük avantaj. Corona arası Trabzonspor'a yaramış. Takım 10 kişi kaldıktan sonra ki bölümü çok ciddiye almamak lazım. Oyunu kendi yarı alanın da kabul etmek tamamen taktik bir olaydı...

Trabzonspor 10 kişi kalana dek her şey istediği gibi seyretti. Ayağa paslarla oyunun kontrolünü elinde tuttu. Topa sahip olmasını bildi. Rakibine oynayacak alan, topu kullanacak zaman bırakmadı. Çok rahat pozisyon üretti. Attığı gol dışında bir çok gol tehlikesi yarattı. Ancak Beto'yu aşamadı...

İkinci yarının başında da farkı ikiye çıkardı.

Ne olduysa Guilherme'nin kırmızı kartından sonra oldu.

Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra adeta durdu. Oyunu kendi yarı alanında kabul etti.

Göztepe ise üzerindeki tutukluğu attı. Oyunun kontrolünü eline aldı. Tüm hatlarıyla Karadeniz ekibinin üzerine gitti. Kazandığı penaltıyla da farkı bire indirdi. Beraberlik için umutlandı. Gerçi penaltı pozisyonunda Da Costa'nın çok ağır kalışının rolü büyüktü. Trabzonspor gibi devamlı hücum oynayan takımın stoperi çabuk ve süratli olacak. Da Costa çok ağır. Her zaman takımını yakmaya aday bir oyuncu.

Trabzonspor kötü oynadığı bu bölümde Abdülkadir Ömür'le tekrar farkı ikiye çıkardı ve rahatladı. Yoksa Göztepe çok teklikeli geliyordu. Bu golde Beto'nun büyük hatası vardı. Abdülkadir Ömür'ün ayağından açtığı topu yatarak çok rahat alabilirdi. Ayakta kalmayı tercih etti. Takımının galibiyet umutlarini söndürdü...

Cimşir'in orta sahayı kuvvetlendirme düşüncesi doğruydu. Ancak Nwakaeme'yi dışarı alması yanlıştı. Nwakaeme ayağında top tutan ve takımı dinlendiren bir oyuncu. Yaptıgı değişiklik beni şaşırttı.

Göztepe galibiyeti şampiyonluk yolunda önemli bir adım oldu.

Umutları arttırdı.

Bu galibiyet camianın daha çok kenetlenmesini sağlayacaktır...

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