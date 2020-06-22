Trabzonspor vurgun yedi

22 Haziran 2020 Pazartesi

Nwakaeme ve Sosa'nın olmayışı büyük eksiklik. Bu iki ismin yokluğunda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çekildi. Trabzonspor ilk yarıda rakibine oranla topa daha çok sahip olan taraftı. Ancak bu sahip oluş pozisyon zenginliği doğurmadı. Oyunun kontrolünu ele alamadılar. İlk yarıda yakalanan iki pozisyonda Şörloth dağınıktı.

Zaten atılan gol de Caulker'ın ikramıydı...

Şampiyonluk yarışında en önemli mesele golü erken bulunmasıdır. Eğer golü erken bulursanız strese girmezsiniz. Bu da kapasitenizi tam kullanmanızı sağlar. Golün gecikmesi ise stresi arttırır. Gerçek kapasitenizi kullanmanıza engel olur. Trabzonspor Göztepe maçında 16. dakikada, Fenerbahçe maçında 7. dakikada, Alanya maçında 7. dakikada golü buldu. Maça 1-0 önde başladı. Bu durum oyun şansı açısından büyük bir avantajdı.

Bu avantajı Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında kullandı, Alanya maçında kullanamadı.

Uğurcan'ın sakatlanması ve ikinci yarıya başlayamaması bir anlık kaygı yaratsa da, Erce mükemmel kurtarışlarıyla dikkat çekti. 95. dakikada gelen golde Da Costa önünü kapatmasa belki onu da kurtaracaktı.

Ikinci yarı tamamen Alanyaspor'un kontrolünde geçti. Trabzonspor'un oyunu kendi yarı alanın da kabul etmesiyle topa daha çok sahip oldular. Tüm hatlarıyla rakibinin üzerine gitti. Aradıkları golü de son dakikada buldular.

Bordo Mavililer iyi oynamadı. Sadece maçı kazanmak için çok mücadele ettiler. Ancak bu mücadele maçı kazanmaya yetmedi. Son dakika da gelen gole engel olamadılar.

Trabzonspor'un yediği iki golün de devrenin sonlarında gelmesi konsantrason eksikliğinin bir işareti.

Trabzonspor'un ne oynadığı belli değildi. Oyun bütünlüğü yoktu. Buldukları iki gol de rakip savunmanın hatasından kaynaklandı. Alanya üzerine geldiği anlar da üçüncü golü bulup maçı koparacak gücü yoktu.

Alanya deplasmanı Trabzonspor'un en korktuğu deplasmandı. Nitekim korkulan oldu. Şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldılar...

Trabzonspor'u sezon başından beri Sosa, Nwakaeme, Şörloth ve Uğurcan'ın olağanüstü performansı taşıdı. Üçünün sakatlığına Şörloth'un da formsuzluğu eklenince Karadeniz ekibi bocaladı.

Bir son dakika golüyle de vurgunu yedi.

Trabzonspor iyi oynamadı ve 2 puan kaybetti.

Başakşehir'de iyi oynamadı ama hakem yardımıyla kazandı.

Bir takım kötü oynarken de kazandırılıyorsa, o takımı durdurmak zordur.

Artık bundan sonra her şey Başakşehir'in elinde...