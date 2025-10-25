Eyüpspor, maça 1-0 önde başlayabilirdi. Ancak #Onana, Lucas Calegari füzesini muhteşem kurtardı. Onana'nın kurtarışları bundan sonra da devam etti. Hele bir pozisyonda kurtarılmayacak bir topu çıkardı ki, akla "böyle bir kalecinin Türkiye'de ne işi var?" sorusunu getirdi. Gerçekten büyük kaleci. Maça damgasını vurdu.

Eyüpspor'un en büyük şanssızlığı kalede Onana'nın olmasıydı.

Trabzonspor bir ön alan baskısında golü buldu. Ancak genelde bu uygulamada başarısızdı. Eyüpspor, çok iyi pas yaparak geriden oyun kurarak çıktı. Çok ciddi pozisyonlar yakaladı. Forvet oyuncuları yapması gereken vuruşları yaptı. Geçit vermeyen Onana'ydı.

İlk yarıda Trabzonspor adına en üzücü anlar; Onuachu'nun yüzde yüz gol pozisyonunda Augusto'ya vermemesi ve kendi vurması...

Aynı şekilde Augusto'nun yüzde yüz pozisyonda Muçi ve Onuachu'ya vermemesi ve kendi vurmasıydı. Bir takım için en büyük tehlike bencilliktir. Bu iki bencillik Trabzonspor’u 2 golden etti. Ki bu durum takım oyunu açısından çok tehlikeli sinyaller verdi. Fatih Tekke'nin çok ciddi uyarı yapması gerekiyor.

İkinci yarıya Oluali'nin golüyle başlaması Trabzonspor’u rahatlatırken, Eyüpspor'u da demoralize etti. Bu gol tamamen Oulai'nin bireysel yaratıcılığıydı. Genç yeteneğin çıkışı sürüyor. Ouali, üreten ve ürettiği ile büyümesi gereken Trabzonspor kimliğine uygun bir oyuncu.

İlk yarıdaki Eyüpspor'dan ikinci yarıda eser yoktu. İki farklı geriye düşmeleri motivasyonlarını bozdu.

Rahatlayan Trabzonspor ayağa iyi paslarla topa sahip olmasını bildi, önde baskı uygularak kaybettiği topları geri kazandı. Özellikle Folcarelli'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle orta sahaya hayat veriyor. Nihayet Trabzonspor bir ön liberoya kavuştu. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Her hafta üzerine koyuyor.

Zubkov üzerindeki ölü toprağını atmış. Muçi verimliydi. Her iki oyuncu da henüz kendilerinden bekleneni veremiyor.

Savunmada; Pina, Saviç, Batagov ve Mustafa güven veriyor.

Onuachu, ister gol atsın ister atmasın, tam bir baş belası. Rakip savunmayı bozuyor, arkadaşlarına boş alanlar yaratıyor.

Bouchouari'ye bir şey söylemek için henüz erken. Bu maçta en azından ayakta kalmasını bildi.

Son bölümde oyuna giren Olaigbe, faydalı oldu. Visça için ise süre yetmedi.

Trabzonspor, takım bütünlüğünü sağladıkça sonuca giden ve göze hoş gelen futbol oynamaya devam edecek...

Fatih Tekke'nin oyuna müdahale zamanlaması ve okuması da yerindeydi.