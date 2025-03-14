Rastgele kaptan

14 Mart 2025 Cuma

Hoş geldin kaptan, hoş geldin kral... Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından Trabzonspor yönetimi kötü gidişe son vermek için Şenol Güneş’i tam yetkiyle takımın başına getirdi. Güneş, Trabzonspor’daki 5. döneminde aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kaldı. Trabzonspor’un çok konuşulur ve tartışılır bu durumu sonrası yönetim, taraftarların sesine kulak verip radikal bir kararla Fatih Tekke’yi teknik direktörlüğe getirdi. Tekke, “Ne istiyorsun” sorusuna, “Başakşehir maçında takımın başında olmak istiyorum” dedi büyük bir coşku ve heyecanla. Ve soluğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde aldı, futbolcularla tanıştı, şakalaştı. Antrenmanda tel örgülerin dışında taraftarların büyük ilgisi ve heyecanı görülmeye değerdi. Kısa bir süre de basın mensuplarıyla bir araya gelen Tekke “Rahmetle anıyorum Özkan Sümer’in bir biriz, tek yumruk olduğumuzda önümüzde kimse duramaz” sözleriyle biraz zaman biraz da sabır istedi. İyi bir kadro olduğunu, Başakşehir maçı sonrası verilen arada sakat ve cezalıların takıma dönmeleriyle daha da güçleneceklerini söyledi.

Trabzonspor’a gönül verenlerin beklentisi, sezonun en iyi transferi kaptan Uğurcan, devamlılığı olan Savic ve Nwakaeme’nin yanı sıra Mendy, Mustafa Eskihallaç, Visca, Sikan, Zubkov, Draguş ile artık helva yapma zamanı. Fatih Tekke futbolculuğu dönemindeki hırsını oyuncularına vermeye çalışacak. Fırtına, Göztepe maçı sonrası İstanbul’da derbide Fenerbahçe ile ardından Karadeniz derbisinde Rizespor’la karşılaşacak. Bu maçlardaki skor ile oyun Fatih Tekke’nin takımdaki etkisini ve “Askerler komutanlarına göre savaşır” sözüyle ne kadar örtüştüğünü bize gösterecek. Ben Trabzonspor’un doğuşuyla birlikte olayları yakından yaşayan biri olarak, o günden bugüne Trabzonspor’la ilgili umutlarımı hiç yitirmedim, yitirmem de. Bugün kaptan dümende... Rastgele diyorum kaptan...Yelkenler fora... Yeni umut ve heyecanlara...