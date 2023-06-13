Şampiyonluk sözü
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin” dedi. Doğan, “İki yıllık sözleşme imzaladığımız teknik direktörümüz Bjelica, sezon bitmeden takımımızın başına geçerek, bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koydu. Teknik direktörümüzle gerçekleştirdiğimiz son toplantıda hem bu sezon hem de altyapı ve A takım için gelecek sezonların planlamasıyla ilgili mutabakata vardık. Sezonlar diyorum çünkü Trabzonspor, tek sezonu değil sezonları kurtaracak ve başarılara ulaşacak organizasyonları uygulamalı, bunu da gelenek haline getirmelidir” diye konuştu.
YENİ TÜZÜK ÇAĞRISI
Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, “Daha barışçıl, hepimizi kucaklayan, yasakların kalktığı, bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bu tüzüğü ilgili kurullar değil, Trabzonspor’un camiası ve delegasyonu yapmak zorundadır. Onun için delegeye sesleniyorum, ‘Trabzonspor’a yeni bir tüzüğü gelin, yapın’ diyorum” dedi.
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