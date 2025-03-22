Hayri Güner
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Trabzon’da Fatih Tekke coşkusu

22 Mart 2025 Cumartesi

Ayağının tozuyla İstanbul’da Başakşehir karşısında aldığı farklı galibiyet sonrası daha da büyük bir sorumluluk yüklenen Fatih Tekke’nin imdadına ulusal ara yetişti. Bu arada sakatlar ve cezalıların takıma dönmeleriyle eli rahatlayacak olan hocayı zor bir süreç bekliyor. Göztepe’yi evinde ağırlayacak olan Trabzonspor’da Savic ve Nwakaeme’nin takımla birlikte çalışmalara başlaması moralleri yükseltti. Fatih Tekke zamanının çoğunu hatta tamamını tesislerde geçiriyor. Futbolcularla çok yakın olması ve bire bir ilgilenmesi takımda birlik beraberlik anlamında çok önemli. Kendi sahasında ilk maçına çıkacak Fatih Tekke’yi ilk idmanında yalnız bırakmayan taraftarlar Papara Park’ta da yanında olacak.

Trabzon’da 5 günde 3 çok önemli maç oynanacak. 28 Mart’ta Süper Lig’de Göztepe maçı var. 1 Nisan’da Trabzonspor 19 Yaşaltı Takımı UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’le karşılaşacak. Tekke’nin öğrencileri 2 Nisan’da bu sezon kalan tek hedefi konumundaki Ziraat Türkiye Kupası’nda Bodrum FK’yi ağırlayacak. Trabzonspor 19 Yaşaltı Takımı Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Kendi yöre çocuklarıyla yakaladığı zirve çok önemli. Trabzonspor’a gönül verenleri mart sonu ve nisan başı Papara Park’ta bir şölen bekliyor. Fatih Tekke’nin gelmesiyle kente de bir coşku ve heyecan geldi. Yüzler gülüyor... Fatih Hoca da yüklendiği misyonun ve sorumluluğun bilincinde. Söz sırası Fatih Hoca ve oyuncularında. Bekleyip göreceğiz...


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