7 gollü düello

21 Aralık 2023 Perşembe

Futbolumuzda neler oluyor? Halil Umut Meler’in yediği yumruk gündemimize bomba gibi düşerken başlayan tartışmalara kısa süre içinde ‘erteleme skandalı’ eklendi. Bununla kalmadı, İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekti. Adap, yol, yordam nerede? Her hakem hatasına kızan takımını sahadan çekerse bu lig profesyonellikten çıkar amatörlüğe dönüşür. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. İstanbulsporlu futbolcuya ceza sahasında rakibinden sert bir hareket geliyor. Kitapçığa göre penaltı. Hakem pozisyona uzak, görmemiş olabilir, peki VAR? Bu ve buna benzerlerini görmezseniz gözlerinizden şüphe eder ya da kasıt ararım. Bu olaylar zor durulur. TFF’ye karşı olanlar eteğindeki taşlara dökmeye başladı. Sezona girerken ‘Hakemleri değil futbolu konuşalım’ diye yazmıştım. Bugün hakemler kötü yönetimleriyle gündemi yine meşgul ederken şimdi de kulüp başkanları halkaya eklendi. Son bir aydır yaşanan olumsuzluklardan futbolu konuşamaz olduk. Avrupa’da gazetelerin manşetlerine taşındık. Öncelikli acil çözüm TFF Başkanının istifa etmesi. Pazar günü derbi var. Tedirginim. Rahat olmam mümkün değil. Kayseri-Fenerbahçe maçı için yine mazur görün. Olaylar peş peşe gelince karşılaşmalar ikinci planda kalıyor.

Aksiyonu bol bir mücadeleye tanıklık ederken keyif aldık. Kayserispor ligimize renk katıyor. Karşılıklı goller heyecan kat sayısını yükseltti. Uzun süre forma şansı bulamayan Cengiz ve Batshuayi 11’de golle tanıştı. Kayseri’nin ilk golünde Serdar ve İsmail’in ortak hatası var. Hakem Zorbay Küçük’ün ev sahibi lehine verdiği penaltı tartışmaya açık. Bence penaltı değil. F.Bahçe’nin kazandığı penaltı doğruydu. Ne yaptın Fred, ne yaptın Mert Hakan? Kırmızı kart görmeniz yakıştı mı? Hem de pazar günkü G.Saray derbisi öncesi.